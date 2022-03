América Latina irá fragmentada a cumbre en Los Ángeles

Una América Latina y Caribe políticamente irrelevante, polarizada, fragmentada, con poco impacto en el escenario global y con sus democracias erosionadas se encamina hacia la IX Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles, California, Estados Unidos, según las perspectivas de expresidentes y expertos internacionales reunidos en el Foro Global @ Casa de Campo.

Los panelistas también coincidieron en que la democracia y el estado de derecho son pilares para la búsqueda de soluciones en la región con la creación de alianzas que realmente den frutos y no se queden solo en retóricas como en otras Cumbre de las Américas.

En la apertura del evento, el expresidente dominicano Leonel Fernández planteó que la región se ha vuelto “irrelevante” en el escenario mundial por su ausencia de unificación. También señaló que América Latina y el Caribe se enfrentan a sus momentos “de mayor debilidad” en la historia contemporánea.

Fernández criticó que organismos regionales de integración “están en crisis”, porque desaparecen, no se hacen sentir, están divididos o no cumplen su función de incorporar a todos los países. “Y la OEA (Organización de los Estados Americanos), económicamente frágil, no logra concitar todo el apoyo requerido para desempeñar las funciones de interlocución”, agregó.

No se incluyen temas urgentes

Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores dominicano, también describió un escenario decadente de la región por la falta del consenso y la extrema polarización interna de los países y entre ellos. Álvarez criticó que en la Cumbre de las Américas no se incluyan los temas que consideró urgentes como la creación de un mecanismo para el financiamiento en términos concesionarios a países de renta media, un mecanismo para el acceso a combustible con financiamiento o uno para el acceso a alimentos.

Otro punto que destacó fue la “sorpresa” que habrá sobre quiénes serán los presidentes que asistan al espacio, pautado para el próximo junio. “Es uno de los grandes dilemas”, afirmó Álvarez quien, por la posición que ocupa como canciller, no fue más conciso.

El ministro consideró que el sector privado tendrá un papel más preponderante en la Cumbre de las Américas por encima del encuentro entre los presidentes.

El canciller aprovechó el espacio para mencionar la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD) que está integrada por Panamá, Costa Rica y la República Dominicana, la cual estableció a principios de este mes un consejo empresarial con Estados Unidos, con especial rol del sector privado. La ADD+USA Business Council participará en la Cumbre de las Américas y el CEO Business Forum en Los Ángeles de este año.

Más colaboración

También el senador demócrata de Estados Unidos, Bob Menéndez, en una participación virtual, destacó la necesidad de colaboración entre Estados Unidos y los países de Centroamérica, Suramérica y el Caribe, en cuanto a las asignaciones presupuestarias para la educación, la salud y los refugiados.

Menéndez señaló que se debe trabajar para que cada país del hemisferio destine por lo menos un 10 % de su producto interno bruto (PIB) para resolver las necesidades de salud y educación.

"Que nosotros no solamente nos veamos como que somos Latinoamérica o el Caribe, sino que estamos trabajando como el hemisferio; que estamos unidos defendiéndonos contra el terrorismo, la corrupción y la falta de independencia en algunos de los estamentos gubernamentales", expresó el legislador estadounidense.