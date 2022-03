Los temores que sentía la presentadora de la Lotería Nacional antes del escándalo

Como si hubiera presentido lo que se venía, la conductora del sorteo fraudulento contra la Lotería Nacional, Valentina Rosario Cruz, había sostenido una conversación con varios de los implicados en Operación 13, a quienes les manifestó el temor que sentía de que su familia se enterará de lo que estaba a punto de hacer.

Pese a todos sus miedos, la ambición y la persuasión de los demás imputados hicieron que entrara en la red que llevaría a cabo la estafa ejecutada el 1 de mayo de 2021.

A la presentadora no le importaba que el nombre de la Lotería Nacional quedara manchado, sino más bien, qué pensarían de ella sus seres queridos, en las redes sociales y en los medios de comunicación si explotaba el escándalo por el fraude.

“Realmente la Lotería no me importa, a mí me importa mi familia y lo que se hable de Valentina Rosario tanto en las redes como en la televisión, como que quede ya ese nombre marcado, tú sabes como que me denigren”, indica la transcripción del Ministerio Público de las conversaciones entre los imputados en este entramado criminal.

De acuerdo con el órgano acusador, otro temor que tenía Valentina Rosario al momento de planificar la estafa con los demás implicados era que, al ser descubierta, ya su vida profesional como comunicadora terminaría y que de ahí en adelante las personas no iban a ver lo madre que es, sino “la falsa, la mafiosa y la sin ética, tu entiendes, a eso es que le tengo miedo”.

El órgano acusador señala que Valentina estaba consciente de “que se estaba jugando el pellejo” al realizar esta acción delictiva con la cual se estafó a la Lotería Nacional con más de RD$500 millones.

“Yo soy una mujer muy positiva en lo que hago, pero a veces tenemos que ser realistas, o sea, así como todo puede pasar perfecto, también puede no pasar”, señala la supuesta conversación.

El Ministerio Público establece que, además de Valentina Rosario, en la conversación participaron los implicados Carlos Manuel Beriguete Pérez, Felipe Santiago Toribio alias Chago, Leónidas Medina Arvelo alias Naza o Nazaret (está prófugo) y Eladio Batista Valerio alias El Gago. La reunión fue realizada en la residencia del imputado Santiago Toribio.

Colaboración de Valentina Rosario

Luego de ser arrestada, Valentina Rosario Cruz decidió cooperar con la investigación del Ministerio Público y por esta acción los investigadores no solicitaron prisión preventiva para ella, sino que consiguió estar en prisión domiciliaria.

Los acusados de la red

Por este caso están en prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres el exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Dicent, así como a William Lizandro Rosario Ortiz y Eladio Batista Valerio.

En tanto que los coimputados Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio están en arresto domiciliario. Contra Edison Manuel Perdomo Peralta, Miguel Mejía y a Rafael Mesa dictaron presentación periódica.

A este caso también está vinculado Leónidas Medina Arvelo (Nazaret), quien se mantiene prófugo hasta el momento. Se cree que salió del país.