“No sirven” 14 mil títulos de propiedad entregados en el 2015, según el Estado

El director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect), Mérido de Jesús Espinal, afirmó que una gran cantidad de títulos emitidos en el año 2015 “no sirven” y deberán ser anulados por esa institución y hacer el proceso de nuevo para poder volver a titular a esos beneficiarios.

Espinal dijo que la mayoría de esos títulos corresponden a emitidos en terrenos propiedad del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y se debió a que en los levantamientos catastrales no se cumplió con los requisitos previstos en las normas de la institución y la Jurisdicción Inmobiliaria.

Según explicó, estos levantamientos fueron hechos por una empresa particular que se contrató para esos fines. Estos títulos corresponden a trabajos realizados en Santo Domingo Este, Haina, Villa Altagracia y Boca Chica.

“Para la época se emitieron certificados de títulos que yo los he definido que no sirven. ¿Por qué no sirven?, porque en estos certificados de títulos se midió calles, hay suplantación, dos dueños que están colindantes, uno cae por encima del otro, uno sale hasta la acera, a la calle y, por ende, nosotros estamos solicitando al CEA que nos envíen esos certificados de títulos, para como institución, que tenemos la competencia, nosotros anular esos títulos, medir nueva vez, hacer el levantamiento catastral y nosotros entonces otorgar los certificados de títulos conforme a la ocupación real que tenga cada beneficiario”, dijo Espinal en entrevista con Diario Libre.

El funcionario explicó que la gestión pasada trabajó 72 mil resultantes de títulos, pero que solo se entregaron 42 mil certificados de títulos y, de estos, una gran cantidad, en varias provincias del país se emitieron a nombre de instituciones del Estado.

“Después nos encontramos aquí con certificados de títulos que se habían emitido en diferentes provincias del país a nombre de diferentes instituciones del Estado, Banco de Reservas, IAD, Banco Agrícola, entre otras, de los levantamientos que se habían hecho, pero no estaban transferidos a nombre de particulares, entonces nosotros lo que hemos hecho fue una inspección y conjuntamente fuimos e hicimos el censo social, acompañados de los agrimensores con los planos correspondientes, verificamos que ciertamente se trata que el plano cae en las coordenadas y ahí entonces buscamos a quien se le hizo el levantamiento y hemos procedido a hacer los contratos para las transferencias, ahí hay 16 mil que encontramos aquí, en esa condición”, afirmó.

“Por eso ustedes han oído, que es un irrespeto a la institución, que nosotros hemos entregados 15 mil títulos de la gestión pasada, una mentira del tamaño del Huacal, nosotros hemos encontrado certificados de títulos a nombre de las instituciones del Estado y hemos procedido a hacer la labor que nos corresponde”, agregó Espinal.

Titulación en Los Alcarrizos

Sobre el proceso de titulación que la entidad realiza actualmente en el municipio de Los Alcarrizos dijo que ya tienen 4,100 resultantes y que esperan entregar en este municipio 10 mil certificados de títulos de propiedad.

“En lo que respeta al tema de titulación en Los Alcarrizos, al día de hoy ya nosotros tenemos 4,100 resultantes en esta primera etapa. Habíamos ofrecido que en esta primera etapa íbamos a tener tres mil, pero henos avanzado, mandamos mayor cantidad de brigadas y eso nos permitió entonces que ya tengamos esa cantidad de resultantes”, dijo Espinal.

Explicó que la meta para este año es entregar 132 mil títulos, pero que, al ahora ser una institución con fondos propios, a partir de los próximos meses esa cantidad podría aumentar, porque podrán desplegar más brigadas, aunque siempre dependen de la Jurisdicción Inmobiliaria, que es la que da el visto bueno a esos títulos, para el proceso de entrega.

Explicó que esperan que en Los Alcarrizos este proceso les genere alrededor de 10 mil títulos de propiedad y que los trabajos van muy avanzados.