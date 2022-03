Gobierno dialoga con Astrazeneca para evitar llegar a un arbitraje

El Gobierno dominicano está inmerso en un proceso de diálogo con la farmacéutica AstraZeneca para evitar llevar el conflicto por el retraso en la entrega de los lotes de vacunas contra el COVID-19 a un arbitraje internacional.

La información la ofreció el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta.

“Hemos estado dialogando; lo que el presidente ha dicho es que si eso no funciona, llegaremos hasta donde se tenga que llegar, aún sea a un arbitraje internacional”, dijo el funcionario.

Aclaró que a pesar de que un contrato no contemple un arbitraje, las partes pueden ponerse de acuerdo y llevarlo a un arbitraje internacional.

Explicó que el contrato con AstraZeneca permite que el actual conflicto se pueda dirimir incluso en tribunales dominicanos.

“La aspiración del Gobierno es que no tengamos que llegar, ni a los tribunales dominicanos, ni a arbitraje, si no que se resuelva mediante un diálogo que se está llevando a cabo”, sostuvo Peralta.

El pasado lunes el presidente de la República, Luis Abinader advirtió que el Gobierno dominicano está en disposición de llevar a AstraZeneca a un arbitraje internacional por el incumplimiento por parte de la farmacéutica británica de algunos de los plazos para la entrega de parte de lotes 10 millones de vacunas contra el COVID-19 que fueron contratadas en el 2020 por un monto de 40 millones de dólares.

El mandatario informó que AstraZeneca pretende entregar fuera de plazo dosis cuya fecha de vencimiento es de seis meses, a lo que el Gobierno se ha negado.

La empresa británica “no cumplió los plazos, entonces después quiere entregar todas las vacunas en un momento, y vacunas que se van a vencer en seis meses”, reveló Luis Abinader al dar a conocer la posición del Gobierno.

En ese sentido, el presidente de la República dijo que el Estado no se ha negado a recibir las vacunas, pero que sea cuando se necesiten porque de lo contrario no se podrían utilizar y se afectaría el interés nacional, lo que aseguró no permitirá.

Plantean un intercambio El viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, dijo ayer que el Gobierno se mantiene en negociaciones con la farmacéutica AstraZeneca para sustituir la recepción de las vacunas pendientes, acordadas en 2020, por otros medicamentos que sean de provecho a la población dominicana para el combate se otras enfermedades. "Las conversaciones con AstraZeneca han sido bastante largas. La propuesta es que podamos conseguir otro tipo de fármacos de parte de ellos, pero no tienen la voluntad de hacer negocio con nosotros", afirmó el funcionario. Entre éstos fármacos propuestos, Pérez destacó productos para problemas cardiovasculares, hipertensión y diabetes.