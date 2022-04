Héctor Acosta no apoya nuevo consejo para el desarrollo de Monseñor Nouel

El senador Héctor Acosta se quejó de que el Partido de Revolucionario Moderno (PRM) y el Gobierno no lo tomaran en cuenta para escoger a los integrantes del Consejo para el Desarrollo Provincial de Monsenor Nouel, provincia que representa.

El Poder Ejecutivo emitió el pasado jueves el decreto 158-22 con el que modificó el artículo 1 del decreto 527-06 del año 2006, el cual ratifica el consejo para el Desarrollo de la Provincia Monseñor Nouel y designó a Jacobo de Jesús Paulino Paulino como presidente de la nueva comisión ejecutiva que será integrada por 15 miembros.

Acosta dijo que no se respetó lo que habían acordado durante la celebración de una asamblea entre autoridades y fuerzas vivas de la comunidad, en la cual se acordó que formarían parte de dicho Consejo, también representaciones del Colegio Dominicano de Abogados de las distintas organizaciones de lucha popular, entre otros acuerdos.

"Yo recuerdo que este servidor fue donde el presidente a llevar eso que se había aprobado desde ese momento, hasta ahora estábamos esperando el decreto pero de esas personas que aprobamos el 11 de febrero de 2021. Para sorpresa nuestra el decreto tiene todo cambiado, Landolfi ya no es el presidente ahora es vocal, no están las organizaciones populares", expresó el legislador a través de un vídeo difundido en sus redes sociales.

La finalidad del consejo es administrar los fondos provenientes de las acciones de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) en Falconbridge Dominicana.

"A mi no me consultaron, no van a encontrar una firma mía en eso que se cambió, el pueblo está triste. Soy un comunitario y habitante de la provincia Monseñor Nouel y pensé que esa práctica de hacer acuerdos de aposento, sin consultar la mayoría, ya era parte de la historia" Héctor Acosta Senador por la provincia Monseñor Nouel “

De acuerdo con el decreto emitido por el presidente Luis Abinader, el consejo estará integrado por la gobernadora provincial, el senador de la provincia y los alcaldes de Bonao, Maimón y Piedra Blanca, entre otras autoridades.

Mientras que la comisión ejecutiva estará integrada por un presidente, dos vocales, la gobernadora provincial, el senador de la provincia, los alcaldes de Bonao, Maimón y Piedra Blanca, los tres diputados de la provincia, una representación de la Cámara de Comercio y Producción, dos representantes de los distritos municipales y un representante del Codia.

Héctor Acosta dijo que como senador no formará parte del nuevo consejo, ya que de ser integrante estaría apoyando algo con lo que asegura no estar de acuerdo.