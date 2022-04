ETED tiene listo un plan de contingencia para temporada ciclónica

Las autoridades de la ETED elaboraron un plan de contingencia para ser implementado en la temporada ciclónica 2022.

“Ya está elaborado el plan de contingencia para enfrentar en la medida de las posibilidades cualquier fenómeno atmosférico que se presente en la temporada que se inicia el junio”, indica Martín Robles Morillo, administrador general de la ETED.

Señala que el plan consiste en la alerta, desplegar brigadas a diferentes lugares estratégicos, materiales, equipos, camiones para hacer frente a cualquier eventualidad que se presente y que se pueda manejar rápido. Dijo que, en las regiones Sur, Este y Norte estarán las brigadas bien equipadas para ser desplazadas a diferentes puntos del país en caso de emergencia. “Ese plan está elaborado y comenzará a aplicarse a partir del primero de junio”, indicó durante su participación en Diálogo Libre.

Agregó que tienen materiales disponibles, no los que se requieren, pero sí lo que la situación internacional le ha permitido. “Lanzamos una serie de licitaciones para comprar materiales, pero qué sucede, que en el ínterin los materiales se han incrementado de una manera extraordinaria”, indicó el funcionario al momento de explicar que los suplidores ante ese panorama no pueden adquirir los materiales con el monto adjudicado. “Eso implica no comprarlo o aceptar el incremento de precios en función de un monto que no sobrepase las limitaciones que tenemos por la ley”, apuntó.

Precisa que a más tardar en junio estarían llegando algunos materiales adicionales a los que ya tienen. No obstante, indica que la diferencia entre el monto licitado y los precios actuales, lo que depende del material, ronda entre un 18 % y un 25 %.