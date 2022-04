Realizan jornada de recolección de envases de vidrio para reciclaje en Santiago

Con el objetivo de crear en los santiagueros la cultura del reciclaje, la economía circular y el cuidado del medio ambiente, fue desarrollada una jornada de recolección de envases de vidrio para ser reciclados.

La actividad fue realizada en la Casa Club de la Urbanización Villa Olga, donde las personas que llevaban siete kilos de envases de vidrio, recibían de regalo un vaso para el hogar, así como folletos e instrucciones sobre cómo reciclar el material.

Al finalizar la actividad, en total se recolectaron unos 1,175 kilogramos de vidrio, 45 participantes y se entregaron 140 vasos para el hogar. Las cifras superaron la jornada del año pasado en esta ciudad, donde se recolectaron 980 kilogramos y solo participaron 30 personas.

Marión Paredes, promotora de reciclaje del Grupo Vical (Grupo Vidriero Centroamericano), empresa cuyas plantas recicladoras se encuentran en Costa Rica y Guatemala, explicó a Diario Libre la importancia de reciclar y cuidar el medio ambiente. Resaltó que tan solo el año pasado (2021), dicha jornada logró recolectar para reciclaje, unos 13,620 kilogramos de vidrio, y fue exportado hacia la planta de Costa Rica.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/03/mujer-sonriendo-con-lentes-92e45353.jpeg Marion Paredes, coordinadora para el reciclaje del grupo vical. (CÉSAR JIMÉNEZ/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/03/un-grupo-de-niños-posando-para-una-foto-a7765cd9.jpeg Jornada de recolección de envases de vidrio para reciclaje en Santiago. (CÉSAR JIMÉNEZ/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/03/botella-y-copa-de-vino-en-una-mesa-con-comida-89a0faf7.jpeg Jornada de recolección de envases de vidrio para reciclaje en Santiago. (CÉSAR JIMÉNEZ/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/03/edificio-con-letrero-en-frente-de-un-pared-ea5164ef.jpeg Jornada de recolección de envases de vidrio para reciclaje en Santiago. (CÉSAR JIMÉNEZ/DIARIO LIBRE)

"Es una actividad que nace de la campaña -Por un mundo limpio como el vidrio-, donde nosotros recaudamos vidrio para el reciclaje donde cualquiera puede venir y participar, y por cada siete kilogramos se lo intercambiamos por un vaso de vidrio para el hogar. La idea es crear un hábito en las personas de separar su vidrio para reciclaje del resto de los residuos", informó Marión Paredes, coordinadora para el reciclaje del Grupo Vical.

Paredes señaló que esta es la décima ocasión que se realiza en el país la jornada de reciclaje de envases de vidrio, y desde diciembre del año 2020, la empresa vidriera ha recaudado 21,000 kilogramos de vidrio (21 toneladas métricas para reciclaje) y educado más de 550 personas en economía circular, y entregado más de tres mil vasos.

Beneficios del vidrio retornable

De acuerdo a datos científicos sobre el vidrio, este tiene mayor vida útil en comparación con el plástico, permite ser reutilizado hasta 40 veces, su resistencia a altas temperaturas permite ser esterilizado, es inerte y no altera el sabor ni la calidad de las bebidas.

El vidrio no tiene poros, no se oxida, por lo que el contenido no se contamina, ni el envase tampoco.

El envase de vidrio fácilmente puede ser esterilizado y vuelto a utilizar como envase para cualquier otro alimento sin que le afecte su sabor.

El vidrio actúa como una barrera natural contra las bacterias. No permite el paso del oxígeno y por eso mantiene los alimentos y bebidas con sus vitaminas, minerales y demás beneficios naturales intactos.

Algunas desventajas de los envases de vidrio

Dentro de las desventajas que presentan los envases de vidrio, se citan las siguientes: Fragilidad en su manipulación, su peso influye en su transportación, si no se recupera y recicla tarda mucho en degradarse de forma natural (cientos de años), para su producción se utiliza mucha energía.