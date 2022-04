Joven que padece parálisis y fabrica bisuterías para sobrevivir solicita ayuda al Gobierno

La joven Selva María Taveras Mercado, de 32 años, fue diagnosticada con parálisis infantil a los dos años de edad. Desde entonces, su madre, Maximina del Carmen Mercado Vargas, ha tenido que dedicar su vida a su cuidado.

La madre soltera, residente en la avenida Eduardo Brito esquina 26 de enero edificio i7 en los Mameyes, municipio Santo Domingo Este, dice que su deseo es poder impulsar su casa y conseguir solvencia económica para comprar los medicamentos necesarios para Selva.

"No podemos trabajar hacemos bisutería, pero no es suficiente porque tenemos muchos gastos médicos, aparte de lo normal, por eso solicitamos una ayuda económica del gobierno, y en lo que llega esa ayuda me gustaría comprar dos pacas de ropa usada y así tener ingresos", expresa la dedicada madre.

Maximina tiene otros dos hijos que le ayudan en lo que pueden y pese a la condición de salud de Selva, expresa con orgullo que esta le ayuda a fabricar las bisuterías y collares para conseguir el pan de la casa.

"Hacemos ganchitos, hacemos collares, hacemos sujetadores para mascarillas y eso lo vendemos aquí mismo", argumenta la joven Selva, quien postrada en su silla de ruedas se muestra de buen ánimo y deseos de colaborar.

Los medicamentos que usa Selva ascienden a unos 10 mil pesos mensuales, monto que, bajo mucho sacrificio y ayudas de particulares logran reunir.

La preocupada madre apela a la sensibilidad del presidente de la República Luis Abinader y del viceministro de Gestión Social y Comunitaria del Ministerio de la Presidencia, Juan Garrigó Mejía, en quienes guarda esperanzas de que puedan gestionarle una ayuda permanente para hacer frente a su situación.

La señora Maximina puso a disposición el número de cuenta banco BHD León a nombre de María Mercado 26952840019, para cualquier ayuda. Además, su celular: (829) 529-5159.