Defensor del Pueblo denuncia en el canódromo funciona estructura de corrupción

El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, denunció este martes que en el Centro de Retención Vehicular o Canódromo “El Coco” funciona una estructura de corrupción, en la que se vulneran los derechos de los ciudadanos.

Ulloa manifestó que, pese a que fue destituida ayer la coronela Isabelita de los Santos Pérez, en el canódromo supuestamente hay un contubernio que va más allá de una oficial.

“Ahí hay un contubernio que va más allá de una coronela, están asociados a los fines de extorsionar y chantajear y fueron los mismos que nos agredieron, eso es una asociación de malhechores ahí”, denunció Ulloa.

En una entrevista con Diario Libre, Ulloa manifestó que espera también sean investigados los demás agentes que participaron en la agresión en su contra.

Explicó que la comisión de la Defensoría del Pueblo acudió al canódromo, porque había recibido reclamaciones de ciudadanos sobre situaciones que alegadamente ocurren dentro del centro.

Mecanismos empleados

Dijo que entre los mecanismos que se utilizan en el canódromo está la extorsión y la violación a la propiedad privada.

“Tenemos también reclamaciones de ciudadanos de que les cobran peajes, que no les entregan el vehículo habiendo pagado la multa en tiempo y en plazo, por ejemplo, yo te pago una multa a las 12 del día y a las 5 de la tarde cuando todo va a cerrar yo me acerco y te digo dame mil y te lo saco”, sostuvo.

Indicó que otro de los mecanismos es solicitar un pago al ciudadano para cuidarle su vehículo.

“Otro es, por ejemplo, te cobro dinero para que tu vehículo, tu motor no sea maltratado, eso es peaje, al fin y al cabo, te estoy garantizando un bien que no tiene un documento de por qué entró, y qué características, y cuándo me roban un retrovisor o me roban los aros o goma de repuesto, quién me repone, dónde está la responsabilidad patrimonial, la Digesett es responsable”, manifestó Ulloa.

Otro mecanismo que denuncia el defensor del Pueblo es: “Te llevo al extremo de que no te entrego la documentación para que no puedas ir al banco y cuando ya te la entrego es tarde y te digo dámelo a mí y yo me encargo”.

Solución

El defensor del Pueblo sostuvo que en el canódromo se vulneran derechos fundamentales del ciudadano, como el de la propiedad.

Recomendó que para buscar una solución al problema, la Digesett debe hacer un protocolo de procedimiento administrativo de captura de vehículo, de almacenamiento del mismo y de garantía y cuido.

Manifestó que ese protocolo también debe establecer los pasos que debe seguir el ciudadano para sacar su vehículo del canódromo.

Agresión

El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa y periodistas fueron agredidos este lunes por agentes de la Digesett en el Centro de Retención Vehicular (canódromo) durante un operativo de inspección, luego de denuncias de irregularidades.