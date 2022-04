Coronela del canódromo asegura no conocía la figura del defensor del Pueblo

La coronela Isabelita de los Santos Pérez, quien hasta este lunes fungía como encargada del Centro de Retención Vehicular o Canódromo “El Coco”, dijo este miércoles que no conocía la figura del defensor del Pueblo y que le habían dicho que se trataba de una turba que había entrado al lugar.

Al ser preguntada por las agresiones que sufrieron el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa y periodistas en el canódromo, la oficial manifestó que la agente de puesto en el centro la había llamado para decirle que una turba había entrado el centro.

“Cuando bajo me llamaron de la puerta de que entró una turba, para mi fueron ciudadanos de esos delincuentes que están hace mucho por entrar allá a sustraer motocicletas, vehículos y propiedades que son ajenas”, indicó.

Agregó: “yo estaba en mi oficina y me llaman (y me dicen) comandante acaba de entrar una turba de ciudadanos para el canódromo y se supone que eso es propiedad ajena, eso no es propiedad mía”.

Sobre el palo de golf con el que aparece la oficial en varios videos publicados en medios de comunicación y redes sociales, De los Santos Pérez sostuvo que "siempre ha tenido ese palo”.

“No voy a salir a defenderme con los ojos y con las manos peladas”, agregó al ser entrevistada en el programa El Sol de la Mañana de Zol FM.

Sostuvo que hasta el pasado lunes no sabía quién era el defensor del Pueblo.

“En ese momento que él llegó (Pablo Ulloa), yo no sé quién era él, en mi vida nunca lo había visto…Yo no conocía hasta esta fecha al defensor del Pueblo hasta ahora que lo veo en los medios de comunicación, no sabía de esa figura”, indicó.

La oficial explicó que fue designada como encargada del canódromo en mayo de 2021.

Digesett

De los Santos Pérez fue destituida el pasado lunes por la Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre (Digesett).

La separación del puesto de la funcionaria ocurrió horas después de que el Defensor del Pueblo fuera agredido en el lugar, junto a periodistas. En el cargo de la coronela fue designado, de forma interina, el teniente coronel de la Policía Nacional, Hipólito Antonio Rijo Santana.

El nombramiento está contenido en el memorándum 0484-22, en el cual se insta al nuevo director de la entidad a "desempeñar su función apegado a las normas legales e institucionales establecidas".

Agresión

El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y periodistas fueron agredidos este lunes por agentes de la Digesett en el Centro de Retención Vehicular (canódromo) durante un operativo de inspección.

Ulloa sostuvo que durante las agresiones de las que él y varios periodistas fueron víctimas hubo manipulación de armas por parte de agentes de la Digesett y que incluso fueron atacados con un palo de golf.