Listín Diario denuncia agentes Digesett borraron fotos y videos del celular de periodista agredido en Canódromo

El periódico Listín Diario denunció este miércoles que miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre (Digesett) borraron los vídeos y fotografías del teléfono celular asignado a un periodista de ese medio, con el que se captaron las agresiones de los agentes de tránsito contra los periodistas y el defensor del Pueblo, en el Centro de Retención Vehicular o Canódromo “El Coco”.

La denuncia fue hecha por el Listín Diario en el editorial publicado este miércoles, en el que explica que ese acto constituye un acto gravísimo contra la libertad de prensa.

“Listín Diario denuncia formalmente ante el país y ante la Sociedad Interamericana de Prensa, que ha sido víctima de una grave violación constitucional a sus derechos, tras el atropello contra dos de sus reporteros y el Defensor del Pueblo en las instalaciones del centro de retención de vehículos en El Canódromo, anteayer”, señala.

Indicó que el teléfono de la flota de ese diario, ilegalmente incautado por los agentes “fue vaciado de toda su data –y no sabemos si copiada– antes de ser devuelto ayer, lo que constituye una flagrante censura indirecta y una violación al derecho a la privacidad y al secreto de las fuentes”.

El medio detalla que la manipulación del equipo implica también una gravísima intromisión en la vida de un periodista, cuyo derecho al secreto profesional está reconocido en el artículo 49 de la Constitución.

“No ha mediado ninguna orden de autoridad judicial competente para la revisión de los textos digitales, fotos y vídeos de la memoria de dicho equipo, justamente los que ponen en evidencia los actos de violencia perpetrados contra esos periodistas y el defensor del Pueblo, impidiéndoles recoger noticias en el centro de retención”, indicó.

Explicó que si eventualmente la data fue robada se tipificaría también como un acto delictivo al violar las normativas de la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología.

Agresión

El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa y periodistas fueron agredidos este lunes por agentes de la Digesett en el Centro de Retención Vehicular (canódromo) durante un operativo de inspección, luego de denuncias de irregularidades.

Ulloa sostuvo que durante las agresiones de las que él y varios periodistas fueron víctimas hubo manipulación de armas por parte de agentes de la Digesett y que incluso fueron atacados con un palo de golf.

“Justamente la coronel Isabelita de los Santos Pérez (quien hasta ayer fungía como encargada del Canódromo) salió con un palo de golf, abanicó tres veces, no hubo forma alguna de que nadie pudiera hablar con ella. Una persona haciendo swing con un palo que es de acero, tú te imaginarás que todo el mundo lo que hizo fue asustarse”, denunció Ulloa.

Luego de ese hecho, el defensor del Pueblo denunció que en el Centro de Retención Vehicular o Canódromo “El Coco” funciona una estructura de corrupción, en la que se vulneran los derechos de los ciudadanos.

Mecanismos empleados

Ulloa dijo que entre los mecanismos que se utilizan en el canódromo está la extorsión y la violación a la propiedad privada.

“Tenemos también reclamaciones de ciudadanos de que les cobran peajes, que no les entregan el vehículo habiendo pagado la multa en tiempo y en plazo, por ejemplo, yo te pago una multa a las 12 del día y a las 5 de la tarde cuando todo va a cerrar yo me acerco y te digo dame mil y te lo saco”, sostuvo.

Indicó que otro de los mecanismos es solicitar un pago al ciudadano para cuidarle su vehículo.

“Otro es, por ejemplo, te cobro dinero para que tu vehículo, tu motor no sea maltratado, eso es peaje, al fin y al cabo, te estoy garantizando un bien que no tiene un documento de por qué entró, y qué características, y cuándo me roban un retrovisor o me roban los aros o goma de repuesto, quién me repone, dónde está la responsabilidad patrimonial, la Digesett es responsable”, manifestó Ulloa.

Otro mecanismo que denuncia el defensor del Pueblo es: “Te llevo al extremo de que no te entrego la documentación para que no puedas ir al banco y cuando ya te la entrego es tarde y te digo dámelo a mí y yo me encargo”.