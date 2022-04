Más aguaceros en lo que resta de Semana Santa y advierten cerrarían más playas

Ante las precipitaciones que se prevé continuén ocurriendo en República Dominicana por otro sistema frontal que estará incidiendo en varios puntos del país entre sábado y domingo, el Centro de Operaciones y Emergencias (COE) advirtió que podrían aumentar el cierre de playas y balnearios en todo el territorio nacional.

El director de la institución, general Juan Manuel Méndez, dijo a Diario Libre que este miércoles tendrá una reunión con la directora de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) para analizar las condiciones del tiempo y así determinar si aumenta o no la cantidad de playas y balnearios a cerrar.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/13/hombre-con-un-cuchillo-en-la-mano-56dca5d0.jpg El director del COE, Juan Manuel Méndez (DIARIO LIBRE/EDDY VITTINI)

Actualmente, se registran aguaceros en gran parte del país por los remanentes nubosos de un sistema frontal que continuará generarando más lluvias en las próximas 48 horas en las regiones norte, noreste, la llanura oriental (incluyendo al Gran Santo Domingo), la cordillera Central y la zona fronteriza.

“La población no debe descuidarse, debe estar siempre vigilante con los reportes meteorológicos de la Onamet que es la entidad del Gobierno, que además de edificar con nosotros como organismos de primeras respuestas, pues también edifica a la población”, expresó Méndez.

A inicio de mes el Centro de Operaciones y Emergencias había anunciado que un total de 232 playas y balnearios serán cerrados durante el operativo programado por Semana Santa y que 800 quedarán habilitados.

Este jueves, el COE inicia su operativo Conciencia por la Vida a las 2:00 de la tarde, donde más de 48 mil claboradores estarán distribuidos en diversos puntos del país.

De acuerdo con el general Méndez, a partir de este jueves a las 2:00 de la tarde se estará llevando un control con los posibles heridos, muertes o situaciones que puedan ocurrir durante el asueto hasta el próximo domingo a las 6:00 de la tarde.

Indicó que más de 8,000 voluntarios de la Defensa Civil estarán brindando apoyo, al igual que 4,000 miembros de la Cruz Roja.

Desde este jueves a las 2:00 de la tarde estarán habilitadas 165 ambulancias, 19 embarcaciones, tres helicópteros y 43 autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa) para los vacacionistas.

Además, Méndez detalló que el país contará con 1,525 unidades de respuesta inmediata, 3,175 puntos de socorros, 57 puestos de grúas, 41 talleres móviles, nueve centros de comandos regionales, seis hospitales móviles y 15 depósitos de protección y asistencia vial.

El general Juan Manuel Méndez recordó a la población dominicana que en esta Semana Mayor se conmemora la pasión, muerte y resurrección del Señor, “lo que tenemos principios cristianos apelamos al fortalecimiento de la familia”.

Llama a la población a ser prudente, evitar los excesos, no tomar bebidas alcohólicas al momento de conducir y también recomendó que, si la persona no sabe nadar, no exponerse.

"Al momento de utilizar las playas y los balnearios no lo hagas después de haber comido para evitar una mala digestión, esto también produce una condición de asfixia, no solamente por inmersión, sino también por los mismos alimentos" General Juan Manuel Méndez Director del COE “

Sobre los vehículos de carga

El director general del Centro de Operaciones y Emergencias indicó que se prohibirá la circulación de vehículos de carga desde este jueves a partir de las 6:00 de la mañana hasta el lunes 18 a las 5:00 de la mañana.

De circular con justificación, debe mantener una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora y solo en el carril extremo derecho.