Crueles e implacables, la otra cara de las redes sociales

En la sociedad actual, y el país no escapa a ello, se está viviendo una situación capaz de causar un daño moral tan terrible para las personas que lo reciben que hace que se sientan acorraladas, desmoralizadas y avergonzadas, de forma tal que las pueden llevar a la depresión o, incluso, a actuar de manera violenta contra sí mismas u otros personas.

Esa agresión no lo está causando una persona en particular, sino que se está materializando a través del uso que se le está dando a las redes sociales, por su poder de alcance y reproducción rápida de informaciones (falsas o verdaderas), así como la utilidad negativa que muchas personas hacen de ellas.

Las redes sociales surgieron en 1997, con el sitio SixDegrees.com. Su propósito original era acercar a las personas que estaban distantes para compartir momentos felices, pero con el devenir del tiempo el uso dado por los individuos las ha ido convirtiendo, en muchos casos, en destructivas, crueles, lapidarias e implacables. Son así por la rápida propagación de sus contenidos y el alcance de éstos. Esa combinación hace que en horas viralicen una información negativa y, de esa misma manera, hacen añicos una reputación construida por años.

Su lado oscuro

Su nivel destructivo puede propiciar que los afectados pierdan sus empleos, al igual que su autoestima; lleguen a la desesperación, el desconsuelo, depresión e impotencia. Muchos usuarios de redes sociales exponen a las personas con verdades a medias, mentiras, rumores, chismes, verdades distorsionas y memes ridiculizándolas y lo acaban moralmente. También suelen inmiscuirse en la vida privada de las personas, con lo que violan la Constitución dominicana, que estable como fundamental el derecho a la intimidad y a la vida privada.

Estas herramientas también son escenarios de discusiones, insultos, enfrentamientos, burlas y otros tipos de embestidas que dejan a quienes son objeto de tales agresiones a merced de una sociedad cada vez más cruel e inhumana. La embestida es cruel, sistemática y con el objetivo de destruir moralmente a las personas víctimas de ella.

Afectados recientes

Los últimos afectados con esta práctica son el atleta dominicano Luisito Pie y la comunicadora Gabi Desangles.

En el caso de Pie, éste se vio precisado a subir un desmentido ante publicaciones en redes sociales que lo acusaban de ser un traficante de inmigrantes haitianos, lo que provocó una serie cuestionamientos a su origen e insultos en su contra.

Con Gabi Desangles se ensañaron tanto que publicaron en las redes una lista de supuestos amantes que tenía, lo que afirmaban estaría provocando una crisis en su matrimonio. Fue tanta la presión y las agresiones verbales que la joven contrató a unos abogados y anunció que someterá a la justicia a los responsables de distribuir la información. Dijo que estaban en proceso de rastreo tecnológico de las cuentas. También confesó que su empleo corría peligro por la situación.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/una-persona-con-un-vestido-de-color-rojo-26d98974.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/una-persona-con-un-vestido-de-color-rojo-26d98974.jpg Gabi Desangles ha sido muy atacada en las redes sociales. (FUENTE EXTERNA)

En los casos políticos hay figuras que son objetos constantes de agresiones verbales y agravios en las redes. Por ejemplo, está la senadora Faride Raful por su discurso sobre temas como el aborto, el feminismo y otros; los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández, a quienes se les ofende constantemente por alegadamente haber manejado el país en forma corrupta; Milagros Germán, quien cuando era vocera de la Presidencia, era atacada cruelmente cada vez que hablaba.

En otras áreas, han sido fustigados el psiquiatra Héctor Guerrero Heredia, por su posición sobre el COVID-19 y su debate con el argentino Agustín Laje, el artista urbano Mozart La Para, luego de su divorcio de la influencer Alexandra Hactú, el comunicador Sergio Carlo, a quien tildan de doble moral por sus posiciones políticas. Así hay muchas figuras públicas y otras que pasan del anonimato a ser centro de debates y acusaciones por un hecho.

Opinión de un psicólogo

Lo primero que plantea Milton Cornielle, expresidente del Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi), es que el uso que las personas den a las redes sociales va a impactar en la salud mental ya sea de manera positiva o negativa.

“El mal uso por parte de algunos usuarios, que algunas ocasiones tiene como fin dañar a terceros, puede desencadenar síntomas psicológicos de importancia en la salud”, detalló el profesional de la conducta al ser consultado por Diario Libre.

Entre los síntomas citó: la inestabilidad, irritabilidad, impotencia, baja autoestima, cambios de comportamiento, autolesiones y violencia, entre otros.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/mujer-usando-laptop-en-la-mano-9ec3721c.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/15/mujer-usando-laptop-en-la-mano-9ec3721c.jpg Los ataques en las redes sociales dañan la salud mental y emocional de las víctimas. (SHUTTERSTOCK)

“Además, de que, por el gran impacto del daño, debido a su difusión, compromete el bienestar de las personas presentando síntomas de ansiedad, estrés, depresión, comportamientos de autolesión, pérdida de control, daño a las relaciones interpersonales y violencia”, dijo.

Cornielle planteó que, cuando la persona objeto de acosos y agresiones que exponen su dignidad personal, las personas se sienten tan vulnerables que son incapaces de afrontar la situación.

"Las situaciones como el acoso online generan un alto nivel de tensión por el deterioro de las relaciones y las consecuencias de las situaciones expuestas en la agresión por las redes, que en ocasiones se vuelven inmanejables, debido que son situaciones inesperadas que atentan contra la estabilidad física y emocional, de ahí que el aislamiento y la pobre capacidad de afrontamiento se vean deteriorados y como consecuencia ocurren desenlaces fatales" Milton Corniele Psicólogo “

Entre esos desenlaces fatales está el suicidio. “Esto puede, a su vez, ser una causa que dispare comportamientos de autolesión y también confisca al suicidio”, adujo.

Por ejemplo, está el caso del pasado suicidio de la ex Miss Estados Unidos 2019, Cheslie Kryst, quien se había quejado de los ataques recibidos en las redes sociales y cómo la afectaban.

“Mi desafío al statu quo ciertamente llamó la atención de los trolls, y no puedo decirles cuántas veces he borrado comentarios en mis páginas de redes sociales que tenían emojis de vómito e insultos diciéndome que no era lo suficientemente bonita para ser Miss USA o que mi musculatura era en realidad un 'cuerpo de hombre'”, escribió la joven en un ensayo para la revista Allure.

“Redes neutrales”, postura de un sociólogo

Para el sociólogo Ramón Tejada Holguín las redes per se no son dañidas, sino que se convierten en eso debido al mal uso que las personas puedan hacer de ellas, al igual que su poder de alcance, ya que reproducen una información de manera veloz.

El experto dice que estas herramientas “no son buenas ni malas”.

El sociólogo Ramón Tejada Holguín atribuye la situación al uso que los individuos den exclusivamente a las redes sociales, partiendo de la premisa de que estas herramientas “no son buenas ni malas”.

“Las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Tik Tok, todas las redes sociales son, y hay que decirlo muy claro, un mecanismo, una herramienta neutra, no son ni buenas, ni son malas, sino que el elemento que va a hacer la diferencia es el uso que se le dan a esas redes, o el uso que le da cada persona y cada grupo a esas redes”, indicó a DL.

"Vivir en una burbuja" Ramón Tejada Holguín Explicó que con las redes sociales ocurre un fenómeno en el cual sus usuarios suelen “vivir en una burbuja” y tienden a creer que todo lo que pasa en ese entorno es la realidad del mundo, “cuando no es así”. De igual modo, sostiene que las redes sociales no son “una fuente de insultos” balo el alegato de que el odio que la gente siente y los insultos que se profieren han estado ahí siempre. “Hay que tener cuidado cuando decimos que las redes se han convertido en una fuente de insultos, porque eso puede estar ocurriendo en muchos de los espacios de las redes, pero también hay espacio donde se dan otro nivel de debates, de discusión. Por ejemplo, los que están más en el mundo político, en el mundo artístico, es donde más se observa esos elementos de odio, esos elementos de insultos, esos elementos de intolerancia de las demás personas, pero ojo con eso, mucha gente puede pensar que eso es un fenómeno que lo ha provocado las redes, no, eso estaba ya ahí, lo que pasa es que antes ese tipo de situaciones se daba como situación en una discusión en una esquina”, detalló.

Te puede interesar Iglesia católica juzga a quienes buscan ser famosos en redes sociales sin preparación