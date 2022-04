Denuncian pared perimetral de la cárcel pública de El Seibo está a punto de colapsar

Ciudadanos denunciaron este lunes que una parte de la pared perimetral de la Fortaleza General Pedro Santana, de la provincia de El Seibo, está a punto de derrumbarse por el alto deterioro.

Aseguraron que la estructura está torcida y presenta grietas por todas partes, lo que pudiera representar un peligro para los pobladores que caminan por esa acera, si llegara a caerse de manera inesperada.

“Eso cuando viene a ver le va a caer a una gente arriba, porque la inclinación de esa pared y el deterioro es bastante visible y las personas no dejan de sentarse ahí”, manifestó el ciudadano Rafael Alcántara.

Alcántara dijo que esa pared tiene mucho tiempo de construida por lo que necesita ser rehabilitada para evitar consecuencias lamentables. Explicó que ese muro lleva varios años de estar en esas condiciones, pero que en los últimos tiempos se ha ido deteriorando considerablemente.

Mario Jiménez dijo que no sabe cómo todavía ese muro no lo han arreglado, ya que justo en la acera donde se está presentando el problema estacionan vehículos para ser reparados.

“Debajo de ese muro hay mecánicos que se ponen a reparar vehículos, ellos saben de la situación y el riesgo que eso representa y al parecer no les importa. Yo mismo fui y les dije a ellos que esa pared les va a caer encima que no se pusieran ahí y no entienden”, señaló.

Jiménez pidió la intervención de las autoridades para la reconstrucción de la pared antes de que “algo fatal” suceda.

Diario Libre habló con uno de los mecánicos que se colocan en la zona para saber cuál era su reacción y el ciudadano, que no quiso ser identificado, dijo que las autoridades están al tanto de la situación y que “no han hecho nada”. Aseguró que, ante esta situación, deben seguir trabajando, pero bajo precaución.