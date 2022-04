Alcaldía de Las Terrenas busca identificar conductor que se desplazó en vehículo por la playa

La Alcaldía del municipio Las Terrenas informó este martes que está en proceso de identificación de uno de los conductores que durante la Semana Santa se desplazó con su vehículo por la playa, y a la vez dijo que estudia convertir en peatonal el tramo de carretera que va desde playa Punta Popy hasta Las Ballenas.

Eduardo Esteban Polanco, alcalde de Las Terrenas, manifestó a Diario Libre que los desaprensivos que transitaron a bordo de vehículos por la playa no lo hicieron para evitar taponamientos, sino que se trató de un acto de imprudencia.

“Dos individuos tomaron la decisión de irse por la playa, eso no fue por necesidad de evitar un tapón, fue un acto de imprudencia. Nosotros condenamos eso y estamos todavía investigando las placas de un vehículo que más o menos podemos verla para determinar a quién pertenece y hacerlo público”, sostuvo.

Este lunes, el Ministerio de Medio Ambiente recordó que el acceso y tránsito de vehículos en las playas "está terminantemente prohibido", según la resolución 003-2019 del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/19/un-hombre-con-camisa-blanca-y-corbata-negra-824bbcec.jpg Eduardo Esteban Polanco, alcalde de Las Terrenas. (FUENTE EXTERNA)

Polanco explicó que durante esta Semana Santa se desbordó la capacidad de la infraestructura de Las Terrenas con relación a las visitas recibidas, aunque destacó que en esa comunidad “no hubo un muerto ni ahogado ni un accidente importante”.

Sostuvo que debido a esto la alcaldía estudia un proyecto para convertir en peatonal todo el tramo que va desde playa Punta Popy hasta Las Ballenas, medida que sería para aplicar solo durante épocas de Semana Santa.

“Donde tenemos dificultades son en dos calles de Las Terrenas, que es la mitad de la calle 27 de Febrero, donde empieza Punta Popy, y la Francisco Alberto Caamaño, que llega hasta playa Las Ballenas”, dijo el alcalde.

Indicó que la propuesta será llevada al Concejo de Regidores y que está en la fase de socialización con los diferentes sectores del municipio.

"La próxima Semana Santa no se puede habilitar el tránsito como estaba ahora, porque no va a caber la gente, porque ya Las Terrenas es una marca con relación a Semana Santa" Eduardo Esteban Polanco alcalde de Las Terrenas “

Basura

En cuanto a la cantidad de basura que quedó en las calles tras la Semana Santa, como se pudo apreciar en videos que circulan en las redes sociales, el alcalde defendió el trabajo realizado por la alcaldía.

Dijo que el video donde figura la basura fue grabado en horas de la madrugada en el área de una plaza en la calle 27 de Febrero, donde hay dos negocios de venta de bebidas alcohólicas.

“El video de las basuras fue tomado en horas de la madrugada, y allí había unas tres mil personas, pero que esa zona ya a las 6:00 de la mañana y los 25 kilómetros de playa estaban todos limpios”, aseguró Polanco.

Sobre el porqué no se han aplicado sanciones a quienes lanzaron los desechos en esa área, el edil manifestó: “Tú tienes tres mil personas en un escenario donde la mayoría no son ni siquiera de Las Terrenas, entonces salir a identificarlas al día siguiente cuando la mayoría ya ni siquiera aquí están, tú lo que tienes es que prepararte para que no te suceda lo mismo”.