Regidora de FP dice Mario Sosa “busca sonido” con denuncia sobre asesores permanentes

Para la regidora por la Fuerza del Pueblo, Nerys Martínez, el regidor Mario Sosa solo busca lograr notoriedad en las redes sociales con su denuncia sobre el proyecto de reglamento del Concejo de Regidores del Distrito Nacional.

La fuerzapueblista dijo, a su salida de la fallida sesión capitular de este miércoles, que Sosa ha tenido la oportunidad de hacer propuestas y sugerir modificaciones al reglamento en los siete meses que lleva discutiéndose, así como han hecho sus homólogos.

“Él es parte del Concejo, incluso, y no va a nada… los aportes a la municipalidad se hacen desde la tribuna, no se hacen desde las redes”, sentenció.

Añadió, que de manera individual sugirió 20 correcciones al reglamento y todas fueron aceptadas: “Lo mismo pudo haber hecho Sosa”, consideró.

Corroboró que en el proyecto estaba el punto denunciado por Sosa sobre los asesores permanentes y tanto ella como el regidor Julián Roa pidieron que se eliminara ese concepto y se dejara únicamente la palabra “asesores”.

“Parece que se quedó en la corrección, para mí no estaba”, indicó.

Sin embargo, enfatizó que las asesorías siempre han existido, la mayoría con sueldo honorífico.

La denuncia de Mario Sosa

Pese a las explicaciones de sus homólogos en el Consejo de Regidores, el representante del partido Frente Amplio, Mario Sosa, ratificó su denuncia de que el controvertido reglamento plantea otorgar un salario vitalicio a quienes hayan ostentado el cargo de presidente de Concejo durante dos legislaturas o más y dos periodos constitucionales, asimismo, a quienes hayan sido regidores en al menos tres periodos electivos.

Los homólogos de Sosa dijeron que el reglamento no establece que los asesores recibirán un salario, indicaron que fijar sueldos no es atribución del Concejo y que esa palabra no está en proyecto.

Sin embargo, Sosa argumentó que el hecho de que en el documento no estuviera esclarecido que la asesoría permanente será honorífica deja una ventana abierta para la remuneración de por vida, como ha denunciado.

Incluso destacó que el párrafo 1 del artículo 64 dice que los asesores permanentes no pueden recibir un salario remunerado en una institución pública mientras presten sus servicios en la alcaldía.

“La condición de asesor permanente se pierde mientras ostente un cargo público remunerado”, reza el proyecto.

Tras el escándalo suscitado en la sesión ordinaria, la pieza -que tenía previsto conocerse este miércoles- fue enviada a la Consultoría Jurídica de la Alcaldía.

La Alcaldía del Distrito Nacional cuenta con 37 regidores, de los cuales 27 de estos pertenecen al Partido Revolucionario Moderno (PRM), 13 al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y un regidor por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).