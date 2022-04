Hubieres niega que dirigentes de Fenatrano apedrearan autobuses del corredor de la Charles

El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, negó este viernes que dirigentes de esa entidad sean culpables de apedrear los autobuses del corredor de la avenida Charles de Gaulle.

“Es una conspiración que hay desde Mochotran (Consorcio de Empresas del Transporte) y Conatra (Confederacion Nacional de Organizaciones del Transporte) para que se rompa la mesa de diálogo que inició el pasado miércoles con el Gobierno, presidida con propio el presidente Luis Abinader, y por eso hoy aparecen autobuses del corredor Charles de Gaulle agredidos”, dijo Juan Hubieres en un comunicado enviado a los medios.

Hubieres hizo estas afirmaciones en respuesta a la acusación que le hiciera este viernes el presidente del sindicato de transporte Mochotran, Alfredo Pulinario, que responsabilizó a miembros de Fenatrano de lanzar piedras contra varios autobuses del corredor Charles de Gaulle.

“El pasado miércoles nos reunimos con el presidente Luis Abinader, junto con el presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu)", explicó Hubieres.

Sostuvo: “¿Cómo iban mis compañeros a romper guaguas luego de este proceso de negociación que se inició con el presidente de la República?; ¿O es que me creen una persona con tan poco juicio?, lo que pasa es que ellos no han podido controlar sus choferes que los excluyeron del corredor Charles. Y tengo todos los audios de Pachuli que es la mano derecha de Alfredo Pulinario (Cambita) y otros que no se ven presionando a los choferes”.

Mochotran

El presidente de Mochotran, Alfredo Pulinario (Cambita), acusó a Fenatrano y su presidente, Juan Hubieres, de estar detrás de los hechos.

Acusa a los fiscales que investigan las otras 11 agresiones de tener miedo de actuar. Tienen 15 días con una querella y aún no someten a nadie. En ellas dice que constan los nombres de los autores materiales e intelectuales de los crímenes.

Los nuevos autobuses compiten con otras unidades de las llamadas "pirata", que operan fuera de las rutas autorizadas. Mochotran se queja de que las autoridades hacen muy poco para detenerlos.