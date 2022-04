Medio Ambiente regulará velocidad y uso de lanchas en Bayahíbe

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, informó este lunes que esa entidad está en un proceso de regular el tema de las lanchas y las velocidades en las zonas que abarcan isla Saona, isla Catalina y Bayahíbe, área donde recientemente fallecieron dos personas en dos accidentes.

“Hemos estado en un proceso y lo vamos a seguir haciendo, de hecho, tenemos una visita los primeros días de mayo con el vicealmirante (Ramón) Betances (Armada Dominicana) y otras entidades más, porque estamos en un proceso de regular el tema de las velocidades, las lanchas, en toda esa zona que va desde Bayahíbe, isla Saona e isla Catalina estamos en ese proceso y vamos a continuar. No es fácil, pero lo vamos a lograr”, indicó.

El accidente más reciente ocurrió la mañana de este domingo, cuando una mujer falleció ahogada luego de volcarse un bote con 33 personas en Bayahíbe, cuando se dirigían a la isla Saona. En el incidente cuatro personas más resultaron heridas.

Al respecto, Jorge Mera sostuvo que Medio Ambiente ya tiene identificados a los dueños de la embarcación y los someterán a la acción de la justicia.

“Hay varios aspectos, primero se trata de lanchas que no tienen permisos, eso es lo primero, lanchas que de manera ilegal intentan hacer un negocio llevando turistas a determinados lugares como de la isla Saona y evidentemente como no tienen permiso no tienen una serie de parámetros a los que se le exigen a otros, suceden este tipo de cosas”, indicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/03/30/whatsapp-image-2022-03-30-at-32652-pm-3be3e8b2.jpeg Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (ARCHIVO)

Permisos

Jorge Mera manifestó que los permisos relacionados con los tours fundamentalmente son entregados por Medio Ambiente, porque “estamos hablando de un área protegida, ahí son área protegida Catalina e isla Saona”.

“Esas (lanchas) no salen del puerto, eso es lo que quiero decirles que son piratas, que salen fuera de otro lugar, salen de la misma playa no salen de puertos”, agregó el funcionario en una entrevista en el programa Matinal, de Telemicro, canal 5.

Investigan

El ministro de Medio Ambiente había informado este domingo que esa entidad iniciará una investigación, tras los accidentes en lanchas ocurridos en el distrito municipal de Bayahíbe, provincia La Altagracia.

Otra embarcación se incendió el martes

El sábado falleció Danny Danyer de Paula, uno de las tres personas heridas por quemaduras al incendiarse un bote durante una excursión turística en Bayahíbe, el pasado martes 19.