Comerciantes chinos guardan silencio tras muerte de compatriota

Vendedores de comercios chinos en República Dominicana se mantienen en total silencio ante muerte de uno de sus nacionales a causa de una estocada mientras trabajaba en la Ferretería Z & M, ubicada en el ensanche Gregorio Luperón.

Tras un recorrido de Diario Libre realizado en varios puntos de ventas donde se encuentran trabajadores de la comunidad china, muchos dicen desconocer la situación y otros prefieren guardar su opinión.

“De que muerte me hablan, no se dé eso no”, manifestó uno de los propietarios de una tienda china de artículos para el hogar ubicada en el popular Barrio Chino.

Sin mediar muchas palabras, uno de los comerciantes expresó que siente un sentimiento de dolor, como cuando matan a un dominicano en otro país, a lo que preguntó: “¿Cómo tú te sentirías?”.

Mientras que otros han preferido no opinar ante la situación y creen que es mejor estar aislados de toda posición ya sea a favor o en contra del hecho.

Al abordar a ciudadanos dominicanos para saber qué opinan sobre el trato de los empleadores chinos dominicanos en el país, el señor Jonathan Sánchez considera que a raíz de la situación el país debe establecer reglas para evitar que pase otra situación similar.

“Esto es un país que los extranjeros creen que son de ellos y quieren hacer con los dominicanos lo que ellos quieran. Los chinos que se arreglen porque lo que le va a pasar va a ser peor entonces”, indicó Sánchez a las afueras de un comercio chino.

Considera que los empresarios chinos han montado mucha presión sobre el Gobierno dominicano y que ya es hora de poner “las cosas en su sitio”.

De acuerdo con Jonathan Sánchez es inaceptable la actitud de agresión que tomó el nacional chino en contra de Franyelis Furcal. “Una acción trae una reacción, si usted me tira una patada a mí, yo le voy a dar una buena respuesta también y no voy a ir pacifico, yo voy a ir a defenderme. Una patada de un chino eso es como un arma”.

A su vez, la señora Gissel Peguero, comentó que ningún empleado trabaja con las ganas y responsabilidad que trabaja un dominicano para ellos (los chinos).

Al considerar que el trato de los empleadores chinos en el país es abusivo, entiende que hay deberes y derechos que cumplir, “así como nos exigen un horario y un respeto, así ellos también deberían de tenerlo con cada uno de nosotros y más con una dama”, precisó.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/26/un-hombre-con-gorra-y-lentes-9cd98b9c.jpeg Ciudadano dominicano habla sobre la situación (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI )

Líder de comunidad china dice situación deber ser manejada por justicia dominicana

La asesora de la colonia china en República Dominicana, Rosa NG, entiende que la situación es lamentable y que es un caso que debe ser manejado solo y exclusivamente por la justica dominicana.

Indicó que no tiene la intención de hacer juicio sobre la situación, ya que ella no es juez y no le corresponde emitir su opinión.

“Nada yo entiendo que esta noticia debe pasar y que tengan por seguro que la colonia china y la comunidad china, no interviene para nada, ni está para nada alterada, ni hay ningún tipo de tensión como se ha querido decir”, manifestó.

Precisó que, junto al cónsul chino en el país, Marcelo G, visitaron la Ferretería Z & M luego del altercado y decidieron que se mantendrán al margen de la situación y que apoyaran cualquier decisión de las autoridades dominicanas.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/26/mujer-sentada-en-una-silla-verde-68a54e95.jpeg Rosa NG, asesora de la Colonia China (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI)

Rosa NG desmintió que la colonia que representa se encuentre en tensión con los dominicanos tras la muerte del chino.

Pese a la pérdida de su pariente, exhortó a los familiares del fallecido mantener buena relación con los dominicanos. “A los familiares del muerto que cumplan con su duelo y que continúen la vida como siempre se ha continuado”.

Para la líder la estadía china en República Dominica siempre ha sido bien valorada por los dominicanos. “Una muestra de eso es que varios chinos o descendientes de chinos hemos destacado en la sociedad e hicimos un barrio chino para el deleite de los dominicanos, que es un barrio chino de los dominicanos”.

