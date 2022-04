Tensión en comunidad china en RD tras muerte de comerciante

La muerte del ciudadano chino Jhei Leet durante un altercado con una empleada de la ferretería Z&C en el Distrito Nacional ha generado tensión entre la comunidad china en el país, que pidió este lunes el cese de expresiones de irrespeto que, según denunciaron, han sufrido en los últimos días.

Así lo indicó durante una visita a Diario Libre Wing Chiong Ho Wong, enlace del Poder Ejecutivo con la comunidad domínico-china, quien estuvo acompañado por una comitiva.

“Los chinos en este país son trabajadores”, manifestó Ho Wong, al tiempo que sostuvo que antes escuchaba a los criollos calificar a los ciudadanos de la nación asiática de diligentes y trabajadores, y que tras el altercado en el que falleció Leet, ha escuchado cómo tildan a sus compatriotas de “abusadores”.

Señaló que se han comunicado con uno de los propietarios de la ferretería, quien habría indicado que no tenía conocimiento de si había problemas entre el occiso y la empleada Franyelis María Fulcar.

El comerciante Nico Wu, quien acompañaba a Ho Wong, sostuvo que el fallecido habría llegado al país en enero de este año y que previamente vivió en Argentina durante cinco años, además de que tenía buen conocimiento del español.



Wu afirmó que luego del incidente el trato ha sido diferente en algunos casos. “Ya no es como antes, (los dominicanos) que me conocen siguen siendo igual, pero hay mucha gente que no me conoce y me falta el respeto”, precisó.

Otro incidente

El comerciante citó un nuevo incidente registrado la mañana del lunes en otro establecimiento. Relató que una mujer que, presuntamente, acostumbra a robar en negocios de la zona se presentó para realizar esa práctica. “Antes nosotros no le poníamos la mano, pero se llamaba a seguridad para sacarla fuera del negocio para que no robara”, explicó Wu.

Refiere que el lunes la mujer entró al negocio y mostró un cuchillo al dueño del establecimiento, de nacionalidad china, al que le dijo: “Vine a robar, pero usted no me puede tocar, porque si me toca cualquier parte del cuerpo yo lo voy a puyar, porque si matan a un chino no va a pasar nada, además, soy mujer”.

Indicó que la mujer se marchó tras tomar una mercancía. Consideró que, aunque algunos residen en lugares con mayor seguridad, la mayoría de sus compatriotas tienen negocios en los barrios y que cierran a altas horas de la noche.

Tanto Ho Wong como Wu manifestaron que China ha colaborado en reiteradas ocasiones con la República Dominicana, sobre todo durante el auge de la pandemia del coronavirus.

Wu dijo que los chinos tienen un corazón agradecido con los dominicanos por permitirles tener sus negocios en tranquilidad, pero que, ante esta situación teme por su seguridad. Señalaron que, aunque Leet y Fulcar actuaron indebidamente al agredirse mutuamente, no se justifica la muerte del comerciante.

Pide que se entregue

La Policía Nacional instó este lunes a Fulcar a entregarse por la vía pertinente para que responda por el hecho que se le imputa.

El domingo, Juan Francisco Fulcar, padre de Francelis, dijo desconocer el paradero de su hija y la exhortó a ponerse a disposición de las autoridades para que se siga el proceso correspondiente, al afirmar que la familia le dará todo el apoyo requerido.

Sobre la expectativa de que se materialice la entrega, informó que “la Policía Nacional ha estado trabajando con familiares y un abogado de la misma, quien ha expresado la intención de entregarla de manera voluntaria, hasta el momento esto no se ha producido, por lo que la Policía, en coordinación con el Ministerio Público, está realizando las diligencias correspondientes”.