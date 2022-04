Guerra Rusia Ucrania dinamiza industria de armas; experto cree no habrá paz

La guerra en Europa, entre Rusia y Ucrania, pudo evitarse, pero no habrá paz porque ese conflicto bélico dinamiza la industria armamentista afirmó este viernes el experto en política internacional Iván Gatón.

En opinión de Gatón, la invasión a Ucrania representa una desgracia no sólo para ese país, sino para toda la humanidad. "Lo que estamos viviendo hoy es la caída en falso de la guerra fría", dijo Gaton.

Iván Gaton habló sobre el tema en el paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), invitado por el Instituto de Estudios Antillanos General Gregorio Luperón, que preside el general Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna.

En ese escenario, el conferencista compartió "Reflexiones sobre el conflicto Rusia-Ucrania" dónde consideró como peligroso que la Unión Europea deje de tener la importancia económica que hasta ahora mantiene.

El experto en política internacional consideró que “la mirada que debemos darle a la crisis en Ucrania es geopolítica". "Entiendo que no habrá paz, porque también esta guerra dinamiza el complejo militar industrial y al complejo militar industrial no le importará sacrificar en el altar a millones de personas con tal de que se vendan armas”, afirmó.

Agregó que, a parte del complejo militar industrial y el tema de la energía, que también son factores a estudiar, porque se trata de una guerra estratégica donde Vladimir Putin está haciendo lo mismo que otros gobernantes como Iván IV de Rusia, llamado Iván el Terrible.

“Yo quiero que me digan si no es hasta peligroso para todos nosotros que la Unión Europea deje de tener la influencia y la importancia económica que posee, porque si la Unión Europea sigue pagando los gastos de esta guerra. Ustedes saben cuánto cuesta que cada ucraniano pueda ser absorbido por ejemplo en España un mínimo de 450 euros mensuales. ¿De dónde va a salir ese dinero? Son 46 millones de personas. ¿Pero a cuánto se incrementará el costo del gas en Alemania si no se compran a Rusia natural, que es menos contaminante?”, también se preguntó Gatón.

Finalmente, afirmó: “Esta guerra ha sido la demencia del homo belicus; hablamos del homo sapiens, pero yo creo que estamos en el homo bélicus, esta guerra es el principio del fin de una era geopolítica donde la visión kantiana de la paz perpetua queda desplazada a la visión del hombre como un lobo para el hombre”, reflexionó Gatón.