Periodistas visitan director de la PN en Santiago por impasse con camarógrafos

Una comisión del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) filial Santiago, encabezada por la periodista Johanna Benoit, visitó este viernes en su despacho al director del Comando Cibao Central de la Policía Nacional, general de brigada Ernesto Rodríguez García, a los fines de esclarecer el impasse que hubo con algunos reporteros que cubren esta fuente noticiosa, a quienes se les impidió entrevistar personas bajo arresto.

Tras la denuncia de que en la jefatura policial supuestamente le habían impedido a algunos reporteros gráficos grabar y buscar informaciones, el general Rodríguez García dijo que respeta la función de los trabajadores de la prensa y el derecho constitucional que les asiste en investigar y cuestionar los hechos.

Explicó que la única instrucción que ha dado a los agentes bajo su mando es que no permitan que a los detenidos, por la acusación de cualquier delito, se les hagan preguntas ya que tal acción viola el debido proceso legal y constitucional del imputado.

El alto oficial manifestó que cree en el ejercicio del periodismo independiente y aseguró que no tiene nada que esconder para tomar medidas arbitrarias contra los reporteros que cubren la fuente policial, sino que hay normas legales que no permiten que los acusados sean entrevistados o cuestionados sobre un hecho que un juez es quien debe decidir si es culpable o no.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/01/beatriz-mojica-morga-y-otro-disfrazadas-posando-225ce30a.jpg

Por su lado, la secretaria general del SNTP, periodista Johanna Benoit, agradeció al general Rodríguez García por recibir la comisión del gremio periodístico, al tiempo de expresar que como represente de los trabajadores de la prensa solo exigen el derecho que constitucionalmente tienen para ejercer un periodismo independiente para informar a la ciudadanía.

“Agradecemos al director de la Policía en Santiago por su explicación del caso y entendemos que la decisión que han tomado para respetar el derecho de los acusados y garantizar el debido proceso”, afirmó.

Durante el encuentro participaron también los directivos del SNTP, Yovanny Bierd, Altagracia Azcona y Anaida Polanco, el exsecretario general del gremio y vicepresidente nacional del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), José Alfredo Espinal, así como el vocero de la Policía, el periodista Alejandro García Ramírez.

Los dirigentes gremiales también aprovecharon la visita con el general Rodríguez García para recordarle al oficial que aún está pendiente el esclarecimiento de la muerte del reportero gráfico Newton González, asesinado por presuntos sicarios el 1 de julio de 2014, a escasos metros de la sede policial en esta ciudad. El oficial dio garantías que procederá a conocer el avance de las investigaciones del caso.