Denuncian robo de identidad en confrontación de supuestas estudiantes de la UASD

Una joven denunció que una fotografía suya fue utilizada ilegalmente para una cuenta de Twitter, donde bajo el nombre de Ana Urbáez, fue acusada por otra cibernauta de intercambiar favores sexuales con un supuesto profesor a cambio de aprobar asignaturas de la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La joven agraviada explicó a Diario Libre que la imagen utilizada para la cuenta @_anaurbaez_ es la suya, pero su nombre es Leidy Chaina Henríquez García. Aseguró que no conoce a las nombradas Ana Urbáez ni a Yanet Caridad Méndez, quienes tuvieron ayer una “confrontación verbal vergonzosa”, en Twitter.

"Nunca he tenido una cuenta de Twitter. Me vine a dar cuenta en la noche –ayer- y me enteré porque una vecina le mandó el post a mi prima y ella me llamó con urgencia. Y me quedé en shock. Solo uso Instagram y a Facebook entró poco", explicó.

Ante tal situación, Henríquez García creó una cuenta este martes en la red del pajarito azul para realizar el desmentido.

“No estudio en la UASD ni soy estudiante de la Facultad de Medicina de ninguna universidad. Mi imagen está siendo utilizada sin mi autorización. No tengo relación alguna con ningún docente de la UASD”, enfatizó.

La joven sospecha que su imagen fue robada de su cuenta en LinkedIn.

Henríquez García, que es estudiante de Psicología en otra universidad, precisó que la utilización de su imagen constituye una violación al Código Penal Dominicano y a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y que en consecuencia dará parte a las autoridades competentes. Invitó a la comunidad de Twitter a no seguir haciéndose eco de “estas acciones ilegales y calumniadoras”.

"Nunca he estado en polémicas. No me expongo en las redes de ninguna manera. Lo que quiero es que se aclare esto", dijo la joven.

Por otro lado, el profesor de Medicina Francisco Felipe Rodríguez también salió en su defensa, indicando que las acusaciones a su persona no son ciertas.

“Anda circulando una foto de mi perfil con una acusación grave hacia mi persona, como padre de familia, como profesional de la medicina, como profesor universitario por más de 10 años, el que me conoce sabe que no soy ese tipo de persona”, dice el tuit que hasta el momento tiene 548 me gusta, 141 comentarios y 172 retweets.

Buenas tardes , anda circulando una foto de mi perfil con una acusación grave hacia mi persona , cómo padre de familia , como profesional de la medicina , cómo profesor universitario por más de 10 años , el que me conoce sabe que no soy ese tipo de persona no de profesioal ! — Francisco felipe (@drfcofelipe) May 9, 2022

Luego de viralizarse la confrontación de las dos supuestas estudiantes, sus cuentas en Twitter aparecen desactivadas, sin embargo, las capturas de los dimes y diretes se siguen compartiendo en la red social.

La tendencia asociada a este “chisme” es la palabra UASD y desde ayer ha generado 1,414 tuits.

En tanto que la Universidad Primada de América no se ha referido en sus canales oficiales sobre el particular.