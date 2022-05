Padres de niña recién nacida buscan ayuda para costear operación de corazón abierto

Yunior Aguiar y Suleymi Nolasco, padres de Erika Samira, una recién nacida de 21 días, buscan ayuda para poder costear la operación a corazón abierto de la bebé.

Erika Samira nació con síndrome de Down, una cardiopatía y soplo en su corazón; aparte de esto tiene el corazón grande.

“Hola, me llamo Erika Samira, tengo síndrome de Down, cardiopatía y soplo en mi corazón. Para poder estar mejor tienen que intervenirme y operarme a corazón abierto, ¿ayudas a mis papis a que me vean crecer?”, es el mensaje que han difundido en las redes sus padres.

Si quiere ayudar a estos padres, lo puedes hacer a través de la cuenta de ahorro 9604276096 a nombre de Yunior Aguiar, del Banco de Reservas.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/12/imagen-de-la-pantalla-de-un-bebé-9eccb69e.jpeg