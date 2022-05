Juan Manuel Méndez anuncia que se fue de vacaciones familiares

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el general retirado Juan Manuel Méndez García, publicó en sus redes sociales que se encuentra de vacaciones familiares “después de 36 años laborando sin vacaciones” con parte de su familia.

Méndez, quien es ya uno de los rostros más conocidos durante la época de emergencias provocadas por la naturaleza en la República Dominicana dijo que estará fuera del país por una semana.

“Ya me invitaron a un karaoke por aquí, lo que significa que ahora somos internacionales”, bromeó Méndez García en su cuenta de Instagram.

El director del COE reveló recientemente en una entrevista concedida a Diario Libre que se sentía agotado. “Después de 35 años de servicios ininterrumpidos a la patria, 34 en el Ejército y un año y medio después del retiro militar, me siento un poco agotado. Yo tengo 55 años de edad, bien trabajados. Déjame decirte algo: cuando acepté quedarme en el Centro de Operaciones de Emergencias lo hice por muchos factores y por muchas cosas que pasaban en ese momento”, contó el exmilitar en ese momento.

Manuel Méndez también dijo que necesitaba estar más tiempo en familia: “Yo simplemente he dicho que quiero un descanso en estos temas. Dedicarme a otras cosas, para pasar más tiempo con la familia. Porque yo quiero mucho al pueblo, la gente me ha distinguido donde quiera que me ve. Lo que pasa es que también la familia demanda mucho; y tú te pasas la vida trabajando estos temas, te das cuenta que tus hijos crecieron. Los grandes ya tienen 32 años y yo los dejé de 14 años cuando empecé a trabajar acá”.

Las cortas vacaciones del general Méndez ocurren 20 días antes del inicio de la temporada ciclónica 2022, la que, de acuerdo con organismos internacionales, será más activa de lo normal.