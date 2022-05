Mujer que mató a chino en ferretería aún sigue huyendo

Desesperado, preocupado y lleno de angustias dice estar el señor Juan Francisco Furcal, padre de la mujer que mató al chino en la Ferretería Z & M el pasado 21 de abril.

A 20 días del hecho, los familiares de Franyelis María Furcal, de 30 años, aseguran que no han tenido ningún tipo de contacto con ella, y que su preocupación y temor se incrementa al no saber en qué condiciones pueda estar.

“Estoy esperando que ella se comunique conmigo para resolver, pero ella no se ha comunicado conmigo, ni con ninguna de su familia tampoco. Le he hecho muchos llamados a ella, porque hasta que ella no aparezca no podemos resolver este problema”, manifestó el señor Fulcar a Diario Libre.

Agregó que las autoridades policiales se han mantenido asistiendo a su casa, en busca de alguna pista que los ayude a dar con el paradero de Franyelis Furcal. Reiteró que él es el más interesado y pide a su hija que se entregue por las vías que crea pertinente.

Algunos comunitarios cercanos a la familia Furcal, en el sector Cristo Rey, siguen en el asombro por el hecho y aseguran que desde que ocurrió el crimen “jamás” han vuelto a saber de la joven. Afirman que Franyelis no ha intentado ir a ver a sus hijos y a su familia.

"Ella no ha vuelto más por aquí, su papá no sabe nada de ella no. Mira, ese señor hasta ha tenido que ir a médico varias veces, porque se encuentra mal de salud" María Hernández Vecina de la familia Furcal “

Para los vecinos, Franyelis está viviendo una pesadilla, y que su carga se hace más fuerte al no poder estar con sus hijos, ya que aseguran siempre ha sido una "buena y ejemplar madre" en todo momento.

Franyelis tenía casi tres años trabajando en el negocio donde ocurrió la tragedia. De ahí proveía sustento para sus tres hijos de 12, 9 y 3 años de edad.

Una cámara de seguridad captó el momento en que el hombre le lanza un objeto a la empleada, quien le responde lanzándole otra cosa. Acto seguido, el chino patea a la dominicana, quien toma un arma blanca y le da una estocada en el abdomen.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/11/mujer-sonriendo-con-lentes-28118fb2.png Franyelis Furcal (FUENTE EXTERNA)

El hombre fue sacado de inmediato de la ferretería y montado en un vehículo, pero falleció poco después de llegar a la emergencia del hospital Moscoso Puello, a pocos metros del establecimiento comercial, informó un personal de comunicación del citado centro de salud.

Según las autoridades policiales, la empleada Franyelis María Furcal tras cometer el hecho huyó del lugar y habría manifestado que la acción se produjo porque este le habría gritado improperios mientras atendía un cliente.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, dijo que desde que ocurrió el hecho, los investigadores policiales y familiares de la joven han hablado de la posibilidad de que la joven se entregue.

"La Policía Nacional reitera el pedido a la dama, reitera el llamado a la señora para que se entregue de manera voluntaria para que responda al hecho que se le imputa y que fue captado en cámaras de video", sostuvo Pesqueira.