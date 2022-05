Reclaman supuesto robo de terreno de 1,500 tareas en Pedro Brand

Decenas de personas reclamaron la mañana de este sábado una propiedad que supuestamente les pertenece ubicada frente a la Primera Brigada del Ejercito Nacional, en la calle Las Mercedes, en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, municipio Pedro Brand.

Aseguran que desde hace 12 años compraron la mensura y tasación del terreno de 1,500 tareas al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y que desde entonces, se han mantenido pagando cuotas mensuales de hasta 22,000 pesos.

Afirman que tienen documentos y títulos firmados por el CEA, por lo que exigen respuesta de la institución la problemática pase a mayores.

Los manifestantes piden a las autoridades que se lleve a cabo una investigación ya que denuncian que el señor Gregorio Mora (Yoyo) "pretende hacerse dueño de la propiedad".

“Queremos evitar que pase una desgracia aquí, yo estoy dispuesto a morir por mi tierra y por mi pedazo, eso no le pertenece a Yoyo, quiere hacerse dueño de esto y no se lo vamos a permitir”, comentó don José Almonte, uno de los reclamantes.

"Aquí en este terreno hay una parcela B-8 y una 9-A que no existe, tienen unos papeles montado encima de otro. La parcela 8-B y la parcela 9-A la tienen montada en la parcela 10" Braulio Rodríguez “

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/14/un-grupo-de-personas-caminando-en-un-camino-de-tierra-f3dba7a7.jpeg Agentes de la Policía Nacional se encuentran en la propiedad (DIARIO LIBRE/ JUSETY PÉREZ)

Estos comunitarios aseguran que el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) está "lleno de corruptos" y piden que investiguen "el entramado que tienen con los terrenos".

Llaman al presidente de la República, Luis Abinader, para que envíe a las autoridades a realizar una profunda investigación del caso.

También, se quejaron de que los trabajadores del señor Mora le tumbaran las plantaciones que tienen en el terreno, de los maltratos verbales y del mal manejo que tienen para aclarar la situación.

El terreno se encuentra totalmente militarizado por agentes de la Policía Nacional.

La otra cara de la moneda

De acuerdo con el señor Gregorio Mora, quien dice ser el propietario del terreno, asegura que tiene todos sus papeles al día, con firmas autorizadas y títulos legales que confirman que el lugar le pertenece.

Mora alega que los moradores aseguran que le compraron al CEA, pero que la misma institución desmiente que el lugar les pertenezca.

“Es en base a títulos de propiedad, de la parcela 9-A y parcela 8-B. Ellos alegan haberle comprado al CEA la parcela número 10, estamos ahora mismo en la 8 y 9. Aquí hay tres informes del CEA donde dice no son propiedad del Consejo Estatal de Azúcar”, comentó el señor Mora.

Indicó que el departamento de mensura de la institución determinó que el terreno pertenece a la parcela 10, y no como los pobladores reclaman que es la 8 y 9.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/14/hombre-parado-junto-a-una-camioneta-51de0b37.jpeg Gregorio Mora, quien dice ser el dueño de la propiedad. (DIARIO LIBRE/ JUSETY PÉREZ)

“Si ellos le compraron al CEA y el CEA le dice que no es aquí, que aquí no se le puede entregar porque es propiedad privada, yo entiendo que ellos no tienen nada que buscar aquí. Además, si le compraron al CEA, el CEA no viene y lo pone en posición, porque ellos reconocen que no son propiedad del Consejo Estatal de la Azúcar”, precisó.

Denunció que los comunitarios son invasores y que derrumbaron el portón que da acceso al terreno de forma brusca, y los acusó de robo e invasión a la propiedad privada.

“Esto no son terrenos ni del CEA ni de ellos, son propiedad privada. Ahora mismo ese acto de tumbar la puerta y llevarse la puerta eso es robo e invasión de propiedad, invasión a una propiedad privada. Si el CEA les dice a ellos que no es aquí y ellos quieren obligar que sea aquí, ellos están invadiendo”, añadió.

