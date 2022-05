Abinader asegura que para la reforma constitucional no "conquistará senadores ni diputados"

El presidente Luis Abinader aseguró este martes que no realizará una reforma constitucional que no sea en base al consenso de toda la Asamblea Nacional y que no "conquistará senadores, ni diputados" como se hizo en el pasado por medios "no correctos".

El mandatario indicó que si se llega a formalizar la reforma a la Carta Magna, la misma será porque tanto la sociedad como los partidos políticos estén convencidos de que se debe realizar.

“Lo que ustedes puedan estar seguro que yo no me voy a ir a una reforma constitucional que no sea de consenso de toda la asamblea; yo no voy a conquistar diputados ni senadores como hicieron en el pasado por medios no correctos", expresó.

Aseguró que más de un 80% de la sociedad está a favor de que el Ministerio Público sea independiente, pero que la sociedad política aún no lo quiere y que eso es lo que deben explicar.

"Yo lo que he hecho fue desprenderme del poder que tengo. Yo me he desprendido del poder de administrar un Ministerio Público y creo que ha sido correcto haberlo hecho y ya que sea la sociedad que los juzgue el porque ellos quieren controlar la justicia, yo no la quiero controlar y no quiero que ningún presidente la controle" Luis Abinader Presidente de la República “

Precisó que si no hay votos para que se realice esa modificación, no hará nada para conquistarlo, "ellos pueden tener cuidado porque no voy a actuar igual que ellos".

Dijo que la política de su gobierno es de colaboración y de consenso, por lo cual plantearon la reforma constitucional con el objetivo de institucionalizar el país

Abinader señaló que está al tanto de que muchos sectores tienen temor de que se puedan implementar otras medidas, pero garantizó que no está en discusión ninguna cláusula de la Constitución que tenga que ver con la elección presidencial.

"Modificar que un presidente, en ejercicio, modifique cláusulas constitucionales para mi no es ético hacer eso y esa es mi posición. Yo se que ellos (partidos de la oposición), tienen su temor porque lo hicieron en el pasado y cada uno de los que se están oponiendo modificaron la Constitución para extender o tener la posibilidad de volver y ese no es el caso", sostuvo el mandatario.

Manifestó que no actúa de esa forma y en ese aspecto ha sido reiterativo, pues el único objetivo de tocar la Constitución es para institucionalizar el país a través de un Ministerio Público independiente y de que otros organismos como los miembros de las Altas Cortes sean apartidistas y apolíticos.

Sostuvo que si se hace una reforma a la Constitución con el consenso de todos los sectores, se le pondría un candado para que no se tenga el temor de que cualquier presidente y desde la presidencia con el poder que tiene pueda cambiarla para beneficio personal.

"Instalar ese candado es sumamente necesario para la democracia dominicana y el pueblo puede estar seguro que no tiene ningún temor en mi caso, pero lo puede tener en el futuro y esa es mi preocupación, para nosotros eliminar en el futuro todos esos temores de que venga un presidente a utilizar su poder para beneficio personal", destacó.