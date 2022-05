Leonel Fernández responde al presidente Abinader que evita acudir a Google para no sentir tensión

El expresidente de la República Leonel Fernández dijo que no está permanentemente acudiendo a Google para no sufrir una sobrereacción emocional y no sentir la tensión.

El exmandario respondió a una recomendación que le hiciera el presidente Luis Abinader a fin de que se recuerde de sus gobiernos.

"Yo pienso que en esta época de comunicación instantánea y continua, si uno está permanentemente viendo va a sentir más la tensión", dijo el exmandatario en respuesta al presidente de la República, Luis Abinader, quién lo invitó a buscar en Google.

"Yo pienso que en tiempo de crisis las personas se ponen tensas, aunque obviamente usted hace el esfuerzo por superar la situación y ve que hay siempre dificultades", expresó Fernández.

Citó al expresidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, de quién dijo en su biografía pudo notar que solo leía los periódicos los fines de semana y cuando alguien le preguntó por qué lo hacía dijo que por temor a una sobrereacción emocional.

Ayer, el presidente Luis Abinader instó a Leonel Fernández a usar la herramienta de Google para que recordara como fueron sus gobiernos. La reacción del actual mandatario se produjo luego que Fernández criticara algunas de sus ejecuciones.

El presidente de la Fuerza del Pueblo habló tras encabezar la juramentación del dirigente político Hipólito Polanco, procedente del Partido de la Liberación Dominicana junto a su familia y su equipo.

En el cto Fernández reconoció que la crisis del COVID-19 contrajo la economía a nivel mundial, pero afirma que en el caso de la República Dominicana la crisis que nos afecta se debe a que el Banco Central emitió 2,500 millones para reactivarla lo que ha generado una inflación superior a la estimada inicialmente.

Crítico planes del actual Gobierno de importar pan y carne de pollo como asegura se pretende y dijo que en un mandato de la Fuerza del Pueblo esto no pasaría.

En otro orden anunció que el 30 de junio depositarán ante la Junta Central Electoral el padrón de la Fuerza del Pueblo compuesto por un millón 200,000 miembros, superando la meta inicial que dijo era de un millón de simpatizantes.