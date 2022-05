Servio Tulio dice a Abinader le sobra voluntad para hacer la reforma policial

El coordinador de la Comisión de Reforma Policial, Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó este martes que la reforma policial va bien porque al presidente Luis Abinader le sobra voluntad política para hacerla, cosa que nunca había hecho ningún otro gobierno.

Indicó que se están haciendo una serie de pasos a lo interno de la institución y recordó que la Cámara de Cuentas ofreció los resultados de la auditoría realizada al cuerpo del orden, que a pesar de cumplir 86 años, nunca había sido auditado y dijo que se están identificando los correctivos que hay que hacer.

Consideró que el proceso de la reforma no está lento, que va a la velocidad adecuada y manifestó que esa es una institución que el Estado descuidó y que desde el propio Estado se utilizaba con frecuencia. Planteó que lo que se hace ahora es desmontar todas esas prácticas históricas.

“Ya este es un proceso que inició, aquí de lo que se trata es de que el Gobierno empodere a la ciudadanía de las cosas que se están haciendo y se están haciendo y dando pasos con los policías, esos que decían que la reforma se hacía al margen de la institución, parece que han sido muy mal informados”, expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/17/un-hombre-con-un-micrófono-en-la-mano-d1efa244.jpg Servio Tulio Castaños Guzmán (ADALBERTO DE LA ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/17/milagros-b3351451.jpg Milagros Ortiz Bosch (NEAL CRUZ)

Indicó que fue el Estado el que descuidó la Policía, porque no se hizo inversiones, no había programas de capacitación, que formaban los policías en 60 días, en los cuales en la prácticas de los agentes nuevos no disparaban sus armas más de cinco veces como parte de su entrenamiento.

“Aquí hay una voluntad del Ejecutivo y de quien dirige esa institución de que esa institución o se transforma o se transforma”, sostuvo.

Por su lado, Milagros Ortiz Bosch, encargada de Ética e Integridad Gubernamental, dijo que ciertamente hay mucha delincuencia como percibe la población y que eso contribuye a crear presión para darse cuenta de que hay que acelerar el proceso de reforma policial y reveló que en los próximos días se dará una gran información sobre ese caso.