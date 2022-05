Joven denuncia fue golpeado por agentes policiales en Villas Agrícolas

Producto de los golpes que dice les propinaron agentes de la Policía Nacional, el pasado fin de semana en el sector de Villas Agrícolas, Juan Albierys Rosario Méndez, de 19 años, asegura estar durante esta semana con fuertes dolores de cabeza y con dificultad para comer, pues su mandíbula sufrió algunos daños.

El padre del joven, Juan Alberto Rosario, indicó que su hijo lleva todos estos días sin poder dormir bien, debido a que presenta cierta intranquilidad y que los dolores de cabezas cada día se vuelven más insoportable.

Comentó a Diario Libre que también ha tenido dificultad para respirar, ya que sus pulmones también recibieron golpes de los agentes, quienes según dice, lo agredieron con fuertes patadas y puñetazos estando el joven esposado.

Ante la condición de salud que padece Juan Albierys, tuvo que asistir este viernes al hospital Santo Socorro a recibir asistencia médica, ya que dice no aguata el fuerte dolor de cabeza y los mareos.

“Es algo indignante, no solo para mí, también para la sociedad. Él ha estado que no duerme de noche por los dolores de cabeza, no puede respirar bien, no puede comer bien porque la mandíbula la tiene con problemas”, expresó el padre del afectado.

Sobre el hecho

De acuerdo con las declaraciones del joven, había llegado de la calle junto a un amigo a eso de las 3:00 de la mañana. En ese momento su esposa, quien está embarazada de dos meses, le dijo que tenía hambre que si podía salir a comprarle algo de comer.

Indicó que salió con su amigo en su motor en busca de algo rápido, ya que es una zona de Villas Agrícolas donde siempre están vendiendo comida chatarra a todas horas.

Pocos minutos después de salir de su casa, narra que dos agentes de la Policía Nacional le pidieron que se detenga, acción que notó extraña por la zona donde le decían que lo hiciera.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/20/cara-de-una-persona-8e2c50e3.jpeg Imagenes de los golpes que recibió Juan (DIARIO LIBRE/ JUSETY PÉREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/20/cara-de-una-persona-con-tatuaje-en-el-cuello-3074d460.jpeg (DIARIO LIBRE/ JUSETY PÉREZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/20/tatuaje-en-el-brazo-de-una-persona-5c1a87f7.jpeg (DIARIO LIBRE/ JUSETY PÉREZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/20/la-cara-de-un-hombre-con-tatuaje-en-el-cuello-880d30bc.jpeg (DIARIO LIBRE/ JUSETY PÉREZ )

“Ellos me estaban haciendo parada en un lugar muy oscuro y yo no quise pararme ahí por eso mismo, porque estaba muy oscuro, más para adelante ahí hay unos multis y yo decidí pararme ahí porque hay iluminación, está abierto”, manifestó.

Dijo que al llegar a los mencionados multis una persona que estaba en los edificios creyó que era un delincuente y que empezó a vociferar a los policías que él estaba ahí.

“Iba con un compañero mío y él se fue y me dejó solo, y yo paré el motor ahí porque yo sabía que ellos venían detrás de nosotros, yo paré el motor ahí y me paré detrás de un carro gris, cuando ellos vienen no soy yo que lo veo, es un chico de una segunda y le dice míralo ahí, míralo ahí donde está, porque quizás para el yo andaba robando o algo por el estilo, quizás para él, los policías me estaban cayendo atrás porque yo hice algo”, explicó.

Dijo que inmediatamente el chico se percató de que los policías estaban “abusando de mi” el joven de la segunda planta empezó a grabar.

“Mientras más le decía que no me dieran, más lo hacían”

El joven de 19 años explicó que mientras más les pedía a los agentes de la Policía Nacional que no lo golpearan, más lo hacían.

“Ellos mientras más yo le decía que por qué me daban, que no lo haga, ahí ellos me daban con más agresión, le decía que no era un delincuente que me esposen y me lleven, pero que no me den”, explica el joven Juan Albierys.

Juan Albierys lleva cuatro años trabajando en una compañía metalera, y su padre afirma que siempre ha sido un joven dedicado y trabajador.

La tarde de este viernes tanto el afectado como su padre acudieran a la Fiscalía del Distrito Nacional a poner la denuncia forma por la agresión recibida la madrugada del pasado domingo.