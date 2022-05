Esta es la agenda del presidente Abinader en la ciudad de Davos, Suiza

El presidente Luis Abinader llegó la mañana de este lunes a Davos en donde participó en el Foro Económico Mundial que se celebra en esa ciudad de Suiza.

El mandatario tuvo una intervención en el Foro en el que dialogó sobre las acciones del Gobierno para replantear y revitalizar los viajes y el turismo.

Junto al presidente Abinader participaron también, el canciller Roberto Álvarez; el director Ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Peter Prazmowski y el representante permanente del país ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), José Sánchez-Fung.

El jefe de Estado dominicano fue recibido por Marisol Argueta, directora principal para América Latina y Miembro del Comité Ejecutivo del Foro Económico Mundial.

Reuniones bilaterales

Como parte de su agenda de trabajo en el Foro, Abinader sostendrá varias reuniones bilaterales en Davos. El primero de estos encuentros es con Marcelo Claure, presidente y CEO de Claure Capital.

Posteriormente, se reunirá con Bob Sternfels, socio gerente Global (Global Managing Partner) de McKinsy y Compañía.

Igualmente, sostuvo otros encuentros bilaterales con Donnie King CEO (Chief Executive Officer) de Tyson Food Inc; Vicki Hollub, presidente y CEO (President and Chief Executive Officer) de Occidental Petroleum Corporation; Vincent Roche, presidente y CEO (President and Chief Executive Officer) de Analog Devices Inc y Albert Bourla, director Ejecutivo (Chief Executive Officer CEO) de Pfizer Inc.

De igual forma con Revathi Advaithi, directora Ejecutiva (Chief Executive Officer CEO) de FLEX Ltd; Benoit Potier, presidente y director Ejecutivo (President Chief Executive Officer CEO) Air Liquide SA y con Antonio Neri, presidente y CEO (President and Chief Executive Officer) de Hewlett Packard Enterprise.

En la noche de hoy lunes, Abinader participará en la cena ofrecida por el empresario alemán Klaus Martín Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, a los jefes de Estado y de Gobierno, Organismos Internacionales e invitados especiales.

Martin Schwab es un economista y empresario alemán, conocido principalmente por ser el fundador del Foro Económico Mundial.