Moradores en sector de La Vega recaudaran fondos para reparar policlínica ante abandono de las autoridades

Debido a las supuestas faltas de respuestas de las autoridades ante las precariedades del centro de salud de la comunidad, los moradores del sector El Mamey en el distrito municipal Tavera de la provincia La Vega, decidieron recaudar dinero para proceder ellos mismos a reparar la edificación.

Para la recaudación de estos fondos realizaran un maratón el domingo 24 de julio durante todo el día y pretenden recaudar un estimado de 400 mil pesos, que es el monto que han presupuestado para las reparaciones y dotar de pintura, adecuación de baños y puertas, así como de equipamientos básicos.

"Los equipos con que cuenta este centro de salud no son los adecuados para los médicos poder trabajar, vean la falta de mantenimiento, las puertas, los baños, no sirven, no hay servicio eléctrico, pero si se le da el mantenimiento, podremos tener un buen centro. Por eso estamos haciendo el teleradio maratón, como la última opción" José Miguel Ceballos Presidente de la junta de vecinos El Mamey “

La policlínica El Mamey es un centro de atención de salud primaria, cuya construcción fue realizada durante el Gobierno del expresidente Salvador Jorge Blanco, en el período 1982-1986 con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El centro de salud brinda asistencia básica a unas cinco mil personas de decenas de comunidades del distrito municipal.

"Aquí tu vienes un fin de semana como hoy, un sábado, un domingo, aquí no hay un médico, sólo dan los servicios de manera precaria de lunes a viernes y ya a las tres de la tarde no hay nadie", agregó Ceballos.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/28/cocina-con-muebles-de-color-azul-01d5d5d6.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/28/cocina-con-muebles-de-color-azul-01d5d5d6.jpeg Condiciones en las que se encuentra en centro de salud (DIARIO LIBRE/ AUGUSTO JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/28/personas-sentadas-alrededor-de-una-mesa-de-madera-65659886.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/28/personas-sentadas-alrededor-de-una-mesa-de-madera-65659886.jpeg

"Aquí viene la gente y al mediodía tienen que irse porque y a que vienen si no hay nada, los médicos quisieran pero es que no cuentan con nada", sostuvo Hipolito Peña.

Además de otras problemáticas que les afectan como caminos vecinales en mal estado, también denunciaron que la gente padece de distintas enfermedades digestivas y de la piel.

Reclaman que aparte de que el agua que reciben en sus hogares es deficiente, no es potable, ya que no es tratada en el tanque de abastecimiento del acueducto local.

Diario Libre pudo comprobar que el tanque de almacenamiento y distribución es una pileta a cielo abierto, la cual no cumple los requisitos de ser una planta de potabilizada del líquido.

Los pobladores reclamaron al Instituto Nacional de Aguas Potables (Inapa) para que adecuen el servicio, ya que los que se enferman por el agua contaminada tampoco cuentan con la policlínica para sanar.

Atracción turística presa de Tavera

Señalaron que la localidad cuenta con la presa de Tavera y la misma siempre ha sido un gran atractivo para visitantes que gustan del ecoturismo, y a la vez es una fuente de sustento de familias que tienen negocios en sus alrededores.

En ese sentido señalaron que tener un centro médico equipado y con personal disponible los fines de semana, es vital para casos de emergencias que puedan ocurrir a algún turista que visite la localidad, puedan encontrar solución en la misma comunidad de Tavera.