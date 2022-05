Directora de Onamet advierte sobre las condiciones para que se formen ciclones peligrosos

La directora de la Oficina Nacional de Meteorología advirtió que la temporada ciclónica que se inicia este miércoles encuentra las aguas del océano Atlántico calientes por los efectos de la Niña, y que esa es la energía que necesitan los ciclones tropicales para formarse e intensificarse hasta ser peligrosos.

Gloria Ceballos explicó que las instituciones que manejan emergencias, es decir los servicios meteorológicos del Caribe y el Atlántico Norte, se han preparado para una temporada ciclónica más activa de lo normal.

Ceballos dijo que lo normal es que en una temporada se formen 14 tormentas nombradas, sin embargo, las proyecciones que hacen las universidades, así como la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), entre otras agencias especializadas en este tipo de análisis, pronostican que este año habrá entre 14 y 21 tormentas nombradas, y de esas entre seis y diez pueden alcanzar la categoría de huracán.

Entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D´Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos, la funcionaria explica que hay que estar preparado porque República Dominicana se encuentra en el Caribe, en la ruta de los huracanes, y por eso exhorta a la población a estar pendiente a las alertas tempranas que implican una prevención temprana.

Recordó que el año pasado se proyectó una temporada ligeramente por encima de lo normal, con 18 tormentas nombradas, y concluyó con 21.

Sostuvo que, aunque, la gente comenta que se formaron 21 fenómenos el año pasado y que el país no fue afectado de manera directa, hay que estar preparados por si impactan con sus mayores fuerzas al territorio nacional.

“Estamos con la Niña, que es el enfriamiento del Pacífico Ecuatorial Oriental, cuando tenemos este enfriamiento de las aguas del Pacífico, entonces tenemos el Atlántico más cálido, esta es la energía que necesitan los fenómenos tipo ciclón tropical para formarse, intensificarse, y dar al traste con un fenómeno que puede ser peligroso para área de tierra, entonces en los análisis que se hacen previo a la temporada ciclónica se toma en cuenta si tenemos el Niño o la Niña”, argumentó la experta en predicciones meteorológicas.

Di que, en cambio, cuando está el fenómeno el Niño, “como fueron aquí los años 2014 y 2015, las temporadas ciclónicas fueron poco activas, y en el caso de la Niña, como sucedió en la República Dominicana en el 2017, tenemos temporadas ciclónicas muy activas”.

Recodó que en el 2017 se formaron Irma y María, este último devastó a Puerto Rico.

María provocó cerca de 3,000 muertos y el éxodo de cientos de miles de boricuas.

Ceballos dijo que, históricamente, los huracanes que han impactado a la República Dominicana, y más daños le han causado, se han formado en las islas de Cabo Verde, en África Occidental.

Sensación térmica de 40 grados Celsius

La ingeniera Gloria Ceballos advirtió también que las altas temperaturas que se registraron en los meses de abril y mayo que rompieron récord a nivel global, y aunque en el país no sucedió eso, el calor que sentía la gente era de 40 grados Celsius, pues la temperatura estaba en 36 grados, pero se le agregó la humedad relativa del aire y los efectos del polvo del Sahara.

“Eso fue mundial, en la India hubo una situación extraordinaria de temperatura récord de la que no se tenía registro, en varias provincias de España ocurrió la misma situación, entre finales de abril y los primeros días de mayo, y nosotros no nos hemos quedado atrás, las temperaturas no han roto récords de años anteriores, pero sí han sido elevadas”, expresó la directora de Onamet.

Dijo que “la humedad relativa que hay en la zona costera es superior a las áreas interiores, a pesar de que las temperaturas llegaron a 36 grados, la sensación térmica que el cuerpo experimentaba superaba los 40 grados y por eso mucha gente estuvimos, prácticamente, desesperados por el calor, y el polvo del Sahara contribuyó a ese ambiente caluroso”.

Agregó que esa nube de polvo del Sahara que se desplaza en los meses de verano, ahora en mayo, luego de la primera nube que afectó al país, la población debe estar consciente de que durante todo el verano van a seguir desplazándose esas nubes.

Recomendó no exponerse en las horas de mayor insolación cuando el país esté bajo la influencia de las nubes del polvo del Sahara y no hacer deportes fuertes.