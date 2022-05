Organizaciones acusan al Gobierno de ejercer “violencia racista”

Veintisiete organizaciones sociales denunciaron este lunes que el Gobierno en la República Dominicana practica “violencia racista” en contra de los inmigrantes haitianos y los dominicanos de tez negra.

En una rueda de prensa frente al Palacio Nacional, las entidades demandaron del Gobierno detener su “política de violación” en contra de esas personas y pidieron que se respete el debido proceso al momento de las detenciones.

“No estamos diciendo que a las personas en condición migratoria irregular se les dé permiso de vivir en situación irregular, sino que se agoten los debidos procesos para que estas personas no se vean violentadas”, expresó Sheila Báez.

Las organizaciones se pronunciaron sobre todo por lo sucedido hace 12 días en la urbanización Ciudad Juan Bosch, ubicada en el municipio Santo Domingo Este. El miércoles 18 un grupo de haitianos recibió a pedradas a los agentes de migración.

Al día siguiente la Dirección General de Migración (DGM) respondió con una intervención en el sector, la cual terminó con la detención de 385 haitianos indocumentados, aunque hubo denuncia que también se estaba deteniendo a personas que presentaban papeles.

Desde entonces, residentes haitianos de Ciudad Juan Bosch, quienes se desligaron del ataque a pedradas, denunciaron que viven en un “estado de acoso y zozobra” por parte de DGM; los inmigrantes también reconocieron que las autoridades realizan su trabajo.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/30/un-hombre-con-gorra-y-lentes-oscuros-f2684e84.jpeg Alicia Méndez, unas de las representantes de las organizaciones. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/30/un-grupo-de-personas-haciendo-gestos-con-la-mano-en-la-calle-d3a79611.jpeg Sheila Báez, residente en Ciudad Juan Bosch. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/30/un-grupo-de-personas-alrededor-de-una-mesa-con-una-botella-en-la-mano-399e6a82.jpeg Roudy Joseph, portavoz del colectivo #HaitianosRD. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Alicia Méndez, unas de las representantes de las organizaciones que se pronunciaron hoy, afirmó que el Gobierno utiliza el tema de la inmigración haitiana como “desvío” a los problemas de apagones, inflación o el malestar popular.

“Quieren desviar la atención de los problemas de la mega minería, de las protestas, de la falta de acceso a servicios en este país. Entonces, sacan el antihaitianismo debajo de la manga para tapar la realidad”, aseguró Méndez.

Roudy Joseph, portavoz del colectivo Haitianos RD, contó que en uno de los operativos de la Dirección General de Migración fue detenido y observó violaciones que se cometieron como la retención de teléfonos móviles.

Las organizaciones también pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar a un grupo de nacionalistas a quienes acusan de "amenazar y acosar" a defensores derechos humanos.

Las entidades firmantes son: Haitianos RD, Movimiento Reconoci.do, We Are All Dominican, Resistencia Cultural, Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, Militancia Revolucionaria Socialista, Junta de Prietas y Grupo Latinoamericano de Estudio, Formación y Acción Feminista.

De igual forma, Red Joc, Grupo de Jóvenes de los Jovillos, Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas, Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer, Movimiento Caamañista, ASí Soy, Fundación Comunitaria por el Desarrollo de Monte Largo y la Red de Defensores Populares.

También se suma Aquelarre RD, Tertulia y Foro Feminista Magaly Pineda, RD es de Todes, La Ceiba, Asociación de Profesionales Integrados por el Desarrollo de Haití y la Unión Democrática de Mujeres, Frente de Lucha, Unidad y Progreo.