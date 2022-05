Video: horda de propietarios de bancas descontento con regularización reclaman a Quico Tabar

Un grupo de representantes de bancas de apuestas protagonizaron un incidente en la Lotería Nacional en el que rodean con actitud violenta a su administrador, Teófilo Quico Tabar, quejándose de la forma como se ha llevado a cabo el proceso de regularización de ese sector.

En el audiovisual se escucha una voz que dice “no le falten el respeto a don Quico”, y otra que responde: “qué Quico ni Quico, co….nosotros somos los que pagamos los impuestos, aquí nos está llevando el diablo”.

“Él fue quien armó esto…”, se queja otro hombre dentro del grupo que cerca al funcionario que fue nombrado de manera honorífica en el cargo por el presidente Luis Abinader después de las irregularidades que se le atribuyen a su antecesor, quien está preso por fraude millonario a través de los sorteos.

Miren cómo los propietarios de bancas insultan a don Quico Tabar, por no legalizar sus bancas. pic.twitter.com/rsclPSgqaP — Angel Camarena (@angelca78307733) May 29, 2022

En el tenso ambiente que se observa y se escucha, alguien intenta calmar los ánimos y advierte que están “haciendo más daños que bien”.

Tabar, quien también fue designado de manera honorífica en la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, inmediatamente tomó posesión dejó claro que desea poner las cosas en su lugar.

Advirtió, a principio de año, que no sería cómplice de supuestos "macuteo" de los dueños de bancas y que ese sector no lo va “arrastrar” al “método que no ha servido toda la vida”.

Entrevistado vía telefónica, Juan Antonio de Jesús, presidente de la Federación Nacional de Bancas de Loterías (Fenabanca), informó que el video en donde se ve a la horda de banqueros cercar a Tabar, es del día 17 de este mes en la Lotería Nacional y en la que él no asistió.

“Eso era que la gente empezó a reclamarle, no estaban contento con el proceso como lo lleva a cabo la Lotería Nacional, de la regulación de la banca”, dijo.

Se reunieron el viernes con el presidente Abinader

De Jesús informó, además, que se reunieron con el presidente Luis Abinader para afinar lo del proceso de regularización de las bancas de apuestas.

“Nosotros nos reunimos con el presidente Abinader el viernes y ya estamos afinando la cuestión para el proceso (de regularización) para que eso se lleve a cabo”, dijo

Agregó que justamente hoy, a las 11:00 de la mañana, empezó una reunión en la Lotería Nacional.

Ante una protesta que tenían programada las bancas de apuestas, la pasada semana Tabar atribuyó el intento de manifestación frente al Palacio Nacional “a evasivas para no declarar lo que tienen” y “también para que no se sepa los dueños reales” de esos negocios.

Afirmó que la protesta se convocaba ya vencido el plazo que tenían para hacer sus declaraciones juradas porque “el propósito de algunos es continuar en el desorden en el que los encontró este Gobierno”.