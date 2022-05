Recuerdan a los héroes del 30 de mayo

El proceso de destrujillización de las instituciones y la sociedad dominicana todavía está en proceso, afirmó este lunes la presidenta del museo Memorial de la Resistencia, Luisa de Peña, al pronunciar un discurso por celebrarse un año más del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo.

Consideró que la "práctica propia de regímenes dictatoriales del uso del chisme como instrumento de terror se aplicó como política de Estado por primera vez durante la dictadura de Trujillo, a través de diferentes medios. La difamación o ‘el chisme como instrumento de terror’ todavía es una práctica vigente en la República Dominicana, aunque ya no se limita al Estado, ahora abarca toda la sociedad dominicana".

De Peña anunció la puesta en circulación, próximamente, de obras que desmontaran algunos mitos del régimen, entre ellos la supuesta bonanza económica y el pago de la deuda externa, investigaciones hechas por destacados historiadores.

En el acto también habló Manuel Tejeda, presidente de la Fundación Héroes del 30 de Mayo, quien hizo un recorrido histórico por los acontecimientos que entiende marcaron el principio del fin de la tiranía de Trujillo.

"En ocasiones, ante cualquier situación de esas que se presentan, donde el gobierno o algún funcionario asume una posición que pueda interpretarse como de corte dictatorial o autoritaria, algún amigo me comenta y me pregunta que cuál es nuestra posición y si vamos a hacer algo. Siempre le respondo: ¿Dime primero qué piensas, y sobre todo, qué vas a hacer tú? Como institución que aglutina fundamentalmente a los descendientes de los héroes, la fundación debe recordar la hazaña de nuestros progenitores, para que su heroísmo y desprendimiento se mantengan por siempre en la conciencia del pueblo dominicano. No estamos para trazarle pautas a los gobiernos. Para esto último todos podemos y debemos participar en la actividad política del país", afirmó.

Consideró que la democracia dominicana adolece de muchos males, al igual que muchos otros países en el mundo, incluso de los llamados “desarrollados".

"Me considero uno más en el grupo de los que piensan que la única forma de superar la mayoría de esos males es mejorando sustancialmente la educación. Es en esa dirección que debemos encaminar nuestros mejores esfuerzos. Sólo así llegaremos a tener una sociedad más justa, equitativa e inclusiva", aseveró Tejeda.