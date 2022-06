Primer crucero turístico podría llegar a Pedernales el 15 de diciembre de 2023

En los planes de la Autoridad Portuaria Dominicana está, además de construir más puertos de cruceros y hacer de la República Dominicana un “Home Port”, o destino desde donde salgan los cruceros, que el primer crucero turístico llegue a Cabo Rojo, Pedernales, el 15 de diciembre de 2023.

Así lo afirmaron Jean Luis Rodríguez, presidente de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom) y Alejandro Campos Álvarez, presidente del Consejo de Administración de Apordom, durante una visita a la directora de Diario Libre Inés Aizpún, donde explicaron el proceso de construcción del puerto de Cabo Rojo, en la sureña y fronteriza provincia de Pedernales.

Según dijeron, este puerto en sí será un atractivo para los turistas por los componentes que se incluirán como juegos acuáticos y otras obras.

Rodríguez explicó que se espera que para diciembre de 2023 sea inaugurada la primera parte de esta obra y que de inmediato comiencen a llegar los turistas a Pedernales, y aunque se trata de una obra fuera del complejo de infraestructuras previstas para el desarrollo de esa provincia.

Por los atractivos que tendrá la misma terminal no les preocupa que aún las obras que están en carpeta y con las que se procura el desarrollo turístico de la provincia no estén concluidas, aunque agregó que se está en el proceso de identificación de otros atractivos dentro de la provincia para complementar.

El 15 de diciembre de 2023 las autoridades esperan que llegue el primer crucero a Pedernales. Este puerto, una concesión que se maneja a través de la Autoridad Portuaria, es construido por la empresa de capital mexicano ITM Group.

Dominican home port

Sobre hacer de la República Dominicana un "home port" (puerto base), Rodríguez dijo que ya se está en conversaciones con importantes ejecutivos de las principales líneas de cruceros del mundo.

“Si usted analiza la historia de nuestros puertos, nosotros no hemos tenido un enfoque bien claro, hemos tenido gente inversionistas locales que se han arriesgado en el sector, no se había visto una visión de gobierno de tratar de capitalizar una cantidad importante de líneas de cruceros, tanto como ‘home port’ que no tenemos. Nosotros queremos, como lo han logrado otras islas que los cruceros salgan de aquí”, explicó.

Dijo que el país tiene experiencia en el tema porque han existido 'home port' en San Souci y La Romana, pero no establecidos como tal y de las grandes líneas de cruceros del mundo, que es lo que se pretende lograr ahora.

“Tenemos las condiciones por la posición geográfica y por las condiciones que antes no había, como las infraestructuras, por ejemplo. Queremos hacer del país un Hud de cruceros del Caribe. Por las inversiones pasaremos de tres terminales a siete terminales de cruceros”, dijo Rodríguez, al informar de la construcción de las terminales Santa Bárbara, en Samaná, que se iniciaría en julio y Arroyo Barril, también en Samaná, además de Pedernales que ya fue iniciado.

"Para nosotros el punto va hacer que una de esas líneas (de cruceros) más grandes del mundo haga home port aquí" Alejandro Campos Álvarez Presidente del Consejo de Dirección de Apordom “

Sobre el proyecto que desarrolla la Autoridad Portuaria en el puerto de Luperón, Puerto Plata, Rodríguez dijo que están trabajando junto a la Armada Dominicana y el Ministerio de Medio Ambiente en un plan de convivencia entre los pescadores y los veleristas y que en tres meses serán inauguradas las instalaciones de dos muelles nuevos, uno para veleros y otro para pesca.

Dijo que el país contará con 14 muelles pesqueros en todo el país que serán ejecutados por la Autoridad Portuaria y algunos de los cuales ya fueron inaugurados, como el de Boca Chicha y el de Boca de Juma, en provincia La Altagracia.