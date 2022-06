Abinader: "En este gobierno no hay complicidad con la droga, y eso está provocando acciones"

El presidente Luis Abinader dijo este sábado en su visita a la ciudad de Santiago, que su gobierno no es cómplice del narcotráfico, y por enfrentarlo se han generado reacciones.

"Es bueno que la población sepa que estos no son hechos aislados, del 2004 al 2020, se incautaron unas 61 toneladas de droga en el país, y en 20 meses nosotros hemos incautado esa misma cantidad, evidentemente que eso está provocando una situación, la diferencia es esa, que no somos cómplices de la droga", afirmó Abinader.

Aseguró que los hechos de violencia de los últimos días, son coletazos por los golpes de su gobierno al narcotráfico.

"Porque aquí no va a haber una paz mafiosa, para decirle a los delincuentes quédate tranquilo y llévame las cosas mejor, no, aquí no, eso se va a acabar, como hemos enfrentado también la corrupción administrativa", afirmó el mandatario.

Organismos internacionales apoyan en las investigaciones de últimos casos de violencia

Agregó que muchos de los casos ocurridos tienen que ver con acciones del narcotráfico, y sus investigaciones van muy avanzadas.

Reveló que el gobierno tiene el apoyo total de organismos internacionales en las investigaciones, las cuales manera preeliminar, han arrojado la vinculación con acciones del narcotráfico en los hechos violentos ocurridos en las últimas semanas.

La lucha frontal del estado al mal del narcotráfico, aseguró el mandatario, " ha provocado reacciones e incluso los precios de estupefacientes se han incrementado fruto de esto".

Agregó, "pero que sepan que nuestra decisión es firme y aquí no tenemos miedo a nada ni a nadie de ninguna manera y ninguna forma, y hoy, mañana o dentro de unos meses los vamos a llevar a todos a la justicia que no quepa la menor duda".

Sobre las acciones contra los hechos delictivos, señaló que se han añadido 1,600 efectivos a las fuerzas del Ciutran para combatir la delincuencia.

Abinader habló con representantes de medios en esta ciudad de Santiago, dónde se encuentra desde ayer viernes y permanecerá hasta el domingo en una serie de inauguraciones obras y lanzamiento de programas sociales.