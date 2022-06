Luis Abinader viaja a la polémica Cumbre de las Américas

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, salió ayer martes en la tarde hacia una Cumbre de las Américas marcada por las polémicas por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua al evento, y por las ausencias a propósito, o no, de algunos presidentes.

Abinader retrasó su viaje a la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, para participar en la misa de cuerpo presente que se celebró al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, en el Palacio Nacional. Jorge Mera fue asesinado de varios disparos el lunes en su despacho del ministerio.

La demora de la partida de Abinader también se debió a que el mandatario tendría que cumplir con “algunos asuntos gubernamentales”, según informó el Gobierno en un comunicado.

La Cumbre de las Américas comenzó el lunes con la inauguración del Foro de la Sociedad Civil, y en el que Luis Almagro, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), llamó a defender con firmeza y determinación la democracia.

Abinader tiene reuniones previstas con el primer ministro de Haití, Ariel Henry, y el canadiense, Justin Trudeau, el próximo viernes 10 junio, último día del evento. El presidente saldrá la madrugada del sábado y regresará al país cerca de las 12 del mediodía por Punta Cana, por el mismo lugar del que partió.

Las ausencias marcadas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que no irá a la Cumbre de las Américas porque Estados Unidos no invitó a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua al no considerarlos democráticos. En su lugar asistirá el canciller Marcelo Ebrard, quien adelantó que pedirá a EEUU invertir en Centroamérica para detener la migración.

También el presidente boliviano, Luis Arce, anunció que no acudirá al evento, que se celebra en la ciudad de Los Ángeles. De igual forma, el mandatario de Guatemala, Alejandro Giammattei, no viajará a Estados Unidos por problemas de agenda.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, tampoco estará en la Cumbre de las Américas porque dio positivo a la enfermedad del coronavirus.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, no irá a la novena edición de la Cumbre de las Américas por la exclusión de varios países.

Sobre esta polémica internacional, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, expresó que iría “más contento” a la Cumbre de las Américas si estuvieran todos los países, pero a la vez respetó la potestad que tiene Estados Unidos, como anfitrión, de invitar a quien considere.

La República Dominicana quiere ser la sede de la próxima cumbre.

La agenda de Luis Abinader Abinader estará en la ceremonia inaugural de cumbre que encabezará el presidente de EEUU, Joe Biden. El miércoles visitará la empresa SpaceX, de Elon Musk, y hablará con ejecutivos del lugar. También estará en el inicio del panel de discusión “Gobernabilidad democrática y el estado de derecho” conjuntamente con los presidentes de Panamá, Laurentino Cortizo; y de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles. Ese día también tendrá un almuerzo con el Consejo Empresarial de Alto Nivel de la Alianza para el Desarrollo en Democracia. La agenda incluye un encuentro con la vicepresidenta de EEU., Kamala Harris; se reunirá con ejecutivos de empresas Cargill, Edwards Lifescience y MasterCard.