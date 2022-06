Adolescente intenta matar con machete a directora de liceo en La Romana

Un joven de 15 años atacó el martes con un machete, en presencia de su madre, a la directora del liceo Raúl Kairo de la comunidad de Guaymate, provincia de La Romana.

La víctima es Reinelda Villavicencio, quien dijo que la situación se dio porque se le había solicitado llevar a la madre al centro por un incidente que sucedido el viernes anterior, donde el estudiante agarro a uno de sus compañeros para que otro le golpeara.

Citó que el lunes el estudiante se presentó sin su tutora y ella le dijo que no podía pasar al centro, porque la madre no había asistido, pero él como quiera entró al liceo.

La directora del plantel reveló que, el martes volvió y le reiteró que no puede entrar porque no había llevado a su madre; “me dijo que yo estaba molestando demasiado, que, porque mandaba a buscar tanto a su madre”. Esto, asegura porque había citado a la progenitora del menor en varias ocasiones anteriores.

Narró que el joven se fue a su casa y regresó al centro, entró por detrás, ya que, la verja no es muy alta y entró con un machete, se dirigió a la oficina, donde precisamente estaba su madre, cerca de mí, en la oficina.

“Él entra y me lanza el machetazo; yo tenía un brazo levantado, por eso no me pudo dar en el cuello, porque él me tiró a matar, además el machete dio primero en el borde de una pared y este solo golpeó el brazo”, exteriorizó.

Apuntó que luego que realizó la acción salió corriendo, tiró el arma por donde salió. Es entonces cuando llaman a la policía y esos salen a buscarlo y lo encuentran encerrado en su residencia.

Señaló que la madre ayudó a que abrieran el candado y lo detuvieran. El menor se encuentra detenido.

Detalló que es recurrente en actos de violencia en el centro y que tiene un expediente donde se le han registrado varias situaciones.

En otro orden, expuso que en ese centro educativo no hay policía escolar que pueda dar respuestas a ese tipo de acciones.

Sobre el tema se expresó la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) filial Guaymate, Bélgica Feliciano, quien dijo que esa entidad tendrá una reunión y estarán tratando ese caso y otras situaciones que le afecta a ese sector.