Despiden restos de Orlando Jorge Mera con aplausos, girasoles y resaltan su legado

A las 4:39 de este miércoles arribó al Cementerio Puertas del Cielo la carroza fúnebre con los restos del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, donde le dieron cristiana sepultura.

Siendo las 5:00 en punto inició la ceremonia donde el fallecido ministro fue descrito como un buen "padre, amigo, hermano, político, compañero" y una persona conciliadora.

El padre Juan Pablo, de los Heraldos del Evangelio, inició el servicio con un padre nuestro y cedió la palabra al comunicador Guillermo Gómez que tuvo a su cargo el panegírico y quien definió a Jorge Mera como uno más de sus hijos.

Gómez indicó que el país y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), del que Jorge Mera fue miembro fundador, tuvo que enterrar un hijo en plena juventud al que le arrebató la vida un amigo, ya que el ministro de Medio Ambiente no tenía enemigos.

El comunicador Guillermo Gómez tuvo a su cargo el panegírico y definió a Jorge Mera como uno más de sus hijos. (DIANA ACEVEDO)

"Era por su carácter un hombre sencillo y afable, pero determinado con la causa de la democracia. Un padre, esposo y hermano gentil y siempre con una sonrisa para los demás", fueron partes de las palabras del panegírico.

Durante la ceremonia se destacó que con la ida a destiempo de Jorge Mera el sistema político de la República Dominicana sufre una gran pérdida.

"La muerte de un ministro, que por su sencillez estaba desprotegido resulta difícil de asimilar; Orlando pagó el precio de hacer las cosas bien como funcionario responsable de las altas tareas que le encomendó su amigo, el presidente Luis Abinader", dijo Gómez.

La despedida de Jorge Mera se llevó a cabo en un ambiente cargado de dolor y lágrimas de familiares, amigos y allegados.

La hermana del asesinado ministro, Dilia Leticia Jorge Mera. (DIANA ACEVEDO)

La hermana del asesinado ministro, Dilia Leticia Jorge Mera, dijo que en el último año y medio se vio más con su hermano que en años anteriores, ya que cada vez que visitaba el Palacio Nacional le brindaba ese café que a él tanto le gustaba.

"Siempre te decía, te vez explotado pero feliz. Cuando papá y mamá murieron me dijiste que ahora teníamos que estar más unidos que nunca y yo te dije: 'Claro', y honramos ese compromiso hasta el final. Extrañaré tu complicidad, las risas, las conversaciones y los cafés" Dilia Leticia Jorge Mera La hermana del fenecido ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera “

Afirmó que lo que hacía la relación que tenía con su hermano exitosa era lo cualquier relación de hermanos debería tener que eran el amor, respeto, apoyo y la admiración.

"Te confieso que me llené de temor porque eras mi apoyo, eras lo que me quedaba de papá y mamá y me sentí en el aire, pero en estas horas con la avalancha de abrazos, mensajes y demostraciones de amor, admiración y cariño hacia ti y nosotras... Sé que no estoy sola", dijo.

Al finalizar sus palabras a Dilia Leticia se le quebró la voz al agradecer a su fallecido hermano todo el apoyo que le brindó tanto a ella como a sus hijas, "Gracias por estar presente para mí y ser un tío impecable".

Mientras que Patricia Victoria Jorge Mera, hija del ministro afirmó que la pérdida de su padre, humanamente hablando, es una tragedia que, para quien no tiene fe es irreparable, pero para su familia que tiene fe no lo es ya que su padre murió siendo un hombre católico y que se encuentra en un mejor lugar.

Patricia Victoria Jorge Mera, hija del asesinado ministro. (DIANA ACEVEDO)

"Cuando supe todo lo que le pasó a mi papá y de como él enfrentó la situación, les confieso que no me asusté porque era lo que el haría siempre; sacrificarse por el bien él lo haría siempre, enteramente", fueron las palabras de Patricia Victoria.

Manifestó que a su padre le tendrá una eterna gratitud y que espera encontrarlo en la gloria y que los lleve a donde él siempre había querido llevarlos.

La esposa de Orlando Jorge Mera, Patricia Jorge Villegas no ofreció palabras durante la ceremonia, solo se limitó a dejar un girasol sobre el ataúd de su esposo acompañado de un beso.

Pasadas las 6:09 de la tarde los trabajadores del Cementerio Puertas del Cielo iniciaron a descender el féretro donde reposará por la eternidad.