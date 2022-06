El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) es la universidad dominicana mejor posicionada en el Ranking Mundial QS, al que ingresó hoy ocupando la posición 801-1,000 de entre las 1,400 mejores universidades del mundo que lograron entrar a la clasificación realizada por la empresa británica Quacquarelli Symonds (QS).

La información fue anunciada en el marco del EduData Summit, que se realiza en la sede del Edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, del 08 al 10 de junio de 2022, evento que organiza cada año QS para premiar a las mejores universidades del mundo.

Según un comunicado, Intec obtiene su ingreso al Ranking Mundial QS en el año en que celebra sus cincuenta años de fundación, ocurrida en el 9 de octubre del año 1972. Este hito responde al crecimiento constante que ha tenido la institución en el ranking regional de Latinoamérica en los últimos cinco años (rankeados en el vigente entre las posiciones 181 a 190), así como la tasa de empleabilidad de sus egresados que en promedio de los últimos 3 años es del 95 %.

El esquema de evaluación de los resultados del sistema de rankings abarca seis indicadores principales: reputación académica, reputación ante empleadores, citaciones por investigadores, proporción de profesorado sobre estudiantes, proporción de profesorado internacionales y proporción de estudiantes internacionales.

El pergamino en que se reconoce el ingreso del Intec al Ranking QS fue recibido por el ingeniero Arturo del Villar, vicerrector Académico de la universidad, en la ceremonia realizada en Nueva York, Estados Unidos.

En estas cinco décadas de trayectoria ha aportado al país profesionales sólidamente capacitados, al tiempo de fomentar la innovación y la competitividad nacional, ofreciendo una oferta académica de alta calidad y de vanguardia, adaptada a las exigencias del mercado local e internacional.

“Intec se ha forjado como un referente de excelencia. El reconocimiento alcanzado por la academia se evidencia en su alta tasa de empleabilidad, en que el 95 % de cada 100 egresados accede al mercado de trabajo en su primer año de graduarse”, indica la nota.

Otros méritos de Intec

Intec es la primera y única institución académica en el país en contar con la certificación Caribbean Accreditation Authority for Education In Medicine and Other Health Professions (CAAM-HP), que avala la excelencia de los egresados de la universidad y les permite ejercer en Estados Unidos, Canadá y otros países de la Unión Europea y de Latinoamérica. También de su carrera de psicología.

Sus egresados han formado parte de importantes proyectos de investigación, innovación y ocupan importantes plazas en el ámbito local e internacional. Alumnos del Área de Ingenierías obtuvieron el “System Safety Award” (Premio de la seguridad del sistema), en el Desafío Rover de Exploración Humana de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) 2020 y el Stem Award, en la misma competencia. Asimismo, un grupo de egresados, alumnos y profesores desarrollaron el AirINTEC, un ventilador mecánico, una de las tantas formas en la que el Intec ha contribuido para hacer frente a la pandemia del COVID-19.

La labor de investigación del Intec se concentra en 1750 publicaciones, más de 60 proyectos activos, 23 grupos de investigación y 10 patentes, siendo la primera universidad dominicana en registrar una patente de invención y la que ostenta el record con mayor cantidad.