Diputados declaran de urgencia y aprueban ley que crea nueva provincia

La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley que crea la provincia Matías Ramón Mella, la cual abarcaría los municipios Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Pedro Brand y Los Alcarrizos.

La iniciativa fue sancionada en una primera lectura con 134 votos a favor, cuatro en contra y solo una abstención, la del diputado de la Fuerza del Pueblo, Hamlet Melo.

El pleno acogió el informe favorable con modificaciones de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, que contó con las firmas de sus 15 miembros pertenecientes a los partidos Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD), de la Fuerza del Pueblo (FP) y del Reformista Social Cristiano (PRSC).

El proyecto de ley es de la autoría del diputado perremeista César Santiago (Tonty) Rutinel Domínguez y fue presentada el pasado 13 de abril del año 2021.

Al agotar un turno durante la sesión ordinaria de este martes, el diputado Elías Matos, vicepresidente de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, explicó que todos los comisionados “abrazaron” esa causa. Detalló que realizaron vistas públicas para tratar de recoger los aportes y necesidades sobre esa iniciativa y que tenían casi un año estudiándola.

Su proponente, Rutinel Domínguez, dijo que nadie es poseedor de la verdad y que su propuesta es una parte de la verdad, que “tenemos que avanzar” y como legisladores deben guiarse por lo que establece la Constitución, como asegura él lo hizo con la presentación de esa iniciativa.

“Yo lo que he hecho como legislador es ir al seno del pueblo y recoger las opiniones de los barrios y de los sectores que no tienen representantes. Porque muchas veces es bueno hablar pero no tienen conocimiento”, manifestó.

Aseguró que han hecho más de 200 vistas públicas sobre esa iniciativa y que la población necesita más acercamiento lo que intenta pueda lograrse al crear la nueva provincia.

Rutinel Domínguez pidió que se declare de urgencia el proyecto de ley, petición que fue acogida por el pleno.

En tanto que el diputado peledeista Jesús (Yayo) Martínez Alberti precisó que la creación de la provincia Matías Ramón Mella constituye una necesidad para los residentes de Santo Domingo.

Destacó que los municipios que tendría la nueva provincia se quedarían con los mismos diputados y alcaldes y que solo se crearía una nueva senaduría, razón por la que se cuestionó cual sería la carga que tendría el Gobierno Central con esa decisión.

Dijo que los moradores de Los Alcarrizos deben ir a Santo Domingo Este para sacar un documento legal o para hacer cualquier trámite de los tribunales competentes.

“Es por eso que estamos diciendo hoy que es difícil para nosotros los que vivimos en esa provincia”, expresó.

Otra legisladora que dijo que es una necesidad crear la nueva provincia fue la peledeista Ysabel de la Cruz, quien dijo que más de 40 diputados quieren pedir a sus colegas que le den el voto favorable para llevarle alegría a los moradores de Santo Domingo y que ese sueño sea realidad.

Mientras que la diputada perremeista Dulce Quiñonez dijo que aprobando esa pieza acercarían más los servicios a los ciudadanos.

Sobre el tema el diputado peledeista Bolívar (El Boli) Valera, quien está a favor de la creación de la nueva provincia, destacó que esa medida no será una carga para el Estado sino que contribuirá a eficientizar los servicios. Recomendó, para evitar cuestionamientos por la creación de la provincia Matías Ramón Mella, fusionar algunas provincias del país y disminuir curules de diputados.

Precisó que hay zonas que carecen de hospitales, destacamentos y centros de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), lo que cree podría cambiar con la aprobación de esa pieza.