Migración llama a extranjeros en condiciones de inversionistas a regularizar situación

El director general de Migración, Enrique García, sostuvo este martes que en República Dominicana sólo existen dos ciudadanos haitianos con residencia para inversión.

“A nosotros nos mueve preocupación la pírrica cantidad de residencias por inversión que tienen los ciudadanos haitianos, ustedes se van a sorprender, aquí existen en Migración registradas seis residencias por inversión de ciudadanos haitianos, de las seis, cuatro están vencidas, es decir aquí existen dos ciudadanos haitianos con residencia por inversión”, indicó.

El funcionario hizo un llamado a los haitianos o ciudadanos de cualquier nacionalidad que estén en esas condiciones de inversionistas a regularizar su situación.

García habló en ese aspecto al ser preguntado sobre una información que da cuenta que una indeterminada cantidad de empresarios haitianos se encontrarían en Santiago.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/14/un-hombre-con-un-traje-de-color-azul-con-corbata-39057960.jpg (FUENTE EXTERNA)

Dijo que tener una empresa no significa legalizarse, “porque sería muy fácil venir al país, instalar una empresa y ya estaría legalizado”.

“Si es un inversionista nosotros tenemos en la ley ciertas facilidades para los extranjeros que en el país inviertan un mínimo de 200 mil dólares, si usted invierte un mínimo de 200 mil dólares se registra en la institución que tiene que ver con inversión extranjera, ellos le dan una especie de certificado, con ese certificado se apersona a Migración y los requisitos que la ley establece nosotros le expedimos una residencia por inversión”, manifestó.

Haitianos ilegales

Sobre la cantidad de haitianos ilegales que hay en el país, García dijo no disponer del dato exacto.

“Yo he sido sincero en eso, cuando a mí me preguntan cuántos ilegales hay en el país, yo le he dicho sinceramente, no sabemos, porque ahora estamos aquí hablando y quizás ahora están entrando por la frontera. Es la realidad, si usted me pregunta cuántos españoles hay aquí, cuántos suizos, alemanes, yo tengo un control migratorio de ellos, porque me entran por un punto fronterizo”, indicó García en una entrevista en el programa Hoy Mismo, de Color Visión.

Agregó que “cuando usted me habla de ilegales que entran por una frontera terrestre que ahora mismo estamos conversando y es posible que estén entrando es un número que no podemos calcularlo”.