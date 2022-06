Senado aprueba en segunda lectura enmienda a contrato con Pfizer

El Senado de la República aprobó la tarde de este martes el proyecto de ley de enmienda al contrato para la compra de vacunas con la farmacéutica Pfizer, luego de debates entre los senadores de la Fuerza del Pueblo, del Partido de la Liberación Dominicana y del oficialista Partido Revolucionario Moderno por entender los opositores que la Comisión de Hacienda debió estudiar la propuesta y no la de Salud.

Se trata de la segunda enmienda al contrato de Fabricación y suministro, para la recepción durante el año 2022 de 1,296,000 de dosis pediátricas de la vacuna Pfizer- BioNTech contra la COVID-19, a una contraprestación de US$15 por dosis.

"Tales dosis pediátricas sustituyen proporcionalmente parte de las vacunas originalmente contratadas, quedando el total global contratado en 9,996,120 de dosis (8,700,120 ya entregadas durante el año 2021 y 1,296,000 que serían entregadas durante el año 2022)", dice la enmienda.

El senador por la provincia Hermanas Mirabal, Bautista Rojas Gómez, reclamó más explicaciones sobre esa enmienda y afirmó que la misma no la debió conocer la comisión de la que es parte, sino la de Hacienda por tratarse de un contrato.

En iguales términos se pronunciaron los senadores Yvan Lorenzo, Dionis Sánchez y Franklin Peña Villalona.

Sánchez y Lorenzo argumentaron que se trataba de una modificación al contrato donde el Estado estaba negociando con una empresa, precios y cantidades, por lo que era a la Comisión Permanente de Hacienda que correspondía estudiar esa iniciativa.

Empero, la presidenta de esa comisión, Faride Raful, dijo que no, que se trataba de un tema de salud donde no se estaba discutiendo montos, por lo que no debía ir a su comisión.

La propuesta de que fuera enviada a la comisión de Hacienda fue sometida por el presidente del Senado, Eduardo Estrella, y rechazada por 19 de los 29 senadores presentes.

Finalmente la enmienda fue aprobada con 19 votos a favor y 10 en contra. Ahora pasará a la Cámara de Diputados para su discusión.