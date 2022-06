Luis Abinader dice es necesario crear una cultura de transparencia

El presidente de la República, Luis Abinader, dijo que es necesario crear una cultura de transparencia en el manejo de los fondos públicos y la gestión que encabeza está comprometida con impulsarla.

Al encabezar la apertura de un Observatorio de Buenas Prácticas en los procesos de licitación de las obras a cargo del Comité Ejecutor de Infraestructuras Turísticas (Ceiztur) creado por el Ministerio de Turismo, el mandatario sostuvo que actualmente la administración pública esta en un proceso de transición hacia el establecimimento de esa cultura.

“Estamos en una época de transición hacia un gobierno que queremos hacer las cosas correctas, pero no todos vamos a la misma velocidad y tenemos que ponerlos a todos a la misma velocidad, que no sea una carrera donde uno vaya detrás del otro, si no donde todos caminemos al mismo tiempo”, dijo Abinader.

Afirmó que desde que asumió la presidencia se ha preocupado porque desde el Estado se hagan las cosas de manera correcta e impulsar la institucionalidad.

“Las inversiones no van a venir a un país corrupto, las inversiones no van a venir a un país donde no se respeten las instituciones. Las inversiones van a venir a donde realmente se respete se cuide y haya justicia y donde cada centavo sea invertido de manera racional, transparente, eficiente y de manera organizada”, sostuvo Abinader al felicitar al Ministerio de Turismo por la creación de ese observatorio.

Expresó que las prácticas corruptas afectan tanto al Estado como al sector privado y es necesario que la población pueda estar preparada para observar y aportar en el establecimiento de estas.

Compromiso

Por su parte el ministro de Turismo, David Collado, dijo que ese tipo de iniciativas demuestra que el Gobierno está comprometido con la transparencia en el uso de fondos públicos.

“Este legado que nosotros estamos dejando es un gobierno que está dejando claramente que en todo el sector del Turismo no hay una mínima intención de beneficiar, ni de repartir obras”, dijo David Collado.

En tanto que por las Universidades que forman parte de la Red Universitaria por el Avance de la Educación Dominicana (Runed), de la que sus estudiantes de ingeniería y arquitectura son parte del proceso, Franklin Holguín, rector de Unapec, valoró como positiva la iniciativa porque ayuda al desarrollo de la educación.

Se informó que mediante una aplicación digital cualquier ciudadano podrá seguir el proceso de licitación que se lleva a cabo para cualquier obra que se vaya a realizar a través del Ceiztur, así como para poder aportar ideas o sugerencias de obras o soluciones de infraestructuras que se necesiten en la comunidad, entre otras opciones dis- ponibles.

Integrantes del observatorio El observatorio estará integrado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), la Universidad Acción Pro Educación y Cultura (Unapec), la Universidad Iberoamericana (Unibe), la Universidad Pedro Henríquez Ureña (Unphu) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores), representantes del sector turístico y las iglesias evangélicas y adventista. En tanto que se continuarán sumando sectores a la iniciativa.