Mesa para las Migraciones apoya la Declaración de Los Ángeles

La Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana (Menamird) expresó este miércoles su apoyo a la declaración lanzada en la Novena Cumbre de las Américas que busca contener la crisis migratoria de la región, sobre todo la irregular.

"Nos identificamos plenamente con los conceptos y principios de promover la migración regular y que el deseo de migrar sea una elección voluntaria e informada, y no una necesidad", expresó Methelus Estime de la Menamird.

Veinte países del continente firmaron la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección y se comprometieron a ampliar las oportunidades de migrar regularmente a través de mecanismo como la migración circular y estacional con fines laborales, la reunificación familiar, la migración temporaria y los programas de regularización.

La declaración no fue firmada por la República Dominicana y, según alegó el presidente del país Luis Abinader, no se suscribió porque no contaban con el tiempo para discutir el convenio con el Consejo Nacional de Migración (CNM), organismo encargado de diseñar la política migratoria nacional.

"Movidos por estas características, buenas prácticas y el espíritu está declaración lamentamos que el Gobierno dominicano no firmara dicho documento", expresó Estime.

Continuar con la regularización

La Menamird aprovechó la ocasión para solicitar al Consejo Nacional de Migración la continuidad del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que comenzó en 2014 y, según la organización, "no ha sido posible su clausura de manera satisfactoria a favor de los migrantes que se acogieron al mismo".

En su defecto, la Menamird abogó por la implementación de un programa especial de documentación para extranjeros migrantes, a fin de que sean incorporados en diferentes sectores de la economía como la construcción, la agricultura y en servicios.