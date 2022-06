PRM lanza su maquinaria reeleccionista en acto en el que Abinader llama a no mirar "para atrás”

El presidente de la República, Luis Abinader, arengó este domingo a las tropas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a quienes llamó a salir a las calles a defender el Gobierno y a decirle a la gente que “no miren para atrás” en franca alusión al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a los que criticó por presentarse nueva vez “con las mismas caras”.

En su discurso, para cerrar el acto, el presidente Abinader dijo que desde la oposición pueden gritar, “pero no pueden dañar a nuestra gente. No obstante, tienen el descaro de presentarse a la población con las mismas caras y los mismos personajes con quienes gobernaron y no solucionaron uno solo de los grandes problemas nacionales después de más de 16 años de gobierno”.

“No se puede pretender volver a la presidencia de un país cuando después de décadas no dejaron uno solo de esos problemas nacionales resueltos. Estos señores del pasado dijeron no al programa de vacunación, dijeron no a la aplicación de una tercera dosis, dijeron no a la reapertura del turismo y de la economía, dijeron no a las patrullas en las calles porque apuestan por el caos y el descontrol en lugar de la paz y la seguridad por la que trabajamos día a día”, dijo Abinader ante el grito de los presentes de “cuatro años más”.

“Pero desde hoy, escuchen bien, a todos los organismos, saldremos a las calles con toda la fuerza nuestra y vamos a enseñarle el resultado de nuestras políticas y vamos a conversar, a escuchar a todos los sectores de nuestro pueblo, tenemos un gran partido y un buen equipo económico para la transformación que garantice el desarrollo de nuestro país”, agregó el mandatario.

Abinader afirmó que: “Somos el partido del presente y el partido del futuro. Aquí están los jóvenes, los nuevos líderes de un partido que tienen la misión histórica de hacer la transición hacia el desarrollo, hacia la transparencia. El futuro del PRM está aquí, en su gente, en su liderazgo, en sus jóvenes, en sus mujeres, en su país, este es un partido con muchos líderes con mucho futuro por delante. De ahora en adelante, debemos tener la fuerza suficiente y la voluntad necesaria para que la transformación que estamos imprimiendo a este país sea irreversible, por eso y para eso, nuestro liderazgo no solo debe ser político, tiene que ser también social, comunitario, tenemos también que ser la voz y el alma de todos nuestros conciudadanos, eso nos llevó a la victoria y eso nos garantizará el éxito de nuestro proyecto”.

En el acto fueron juramentados como presidente y secretaria general de la organización, José Ignacio Paliza y Carolina Mejía; como vicepresidentes Eddy Olivares, Milagros Ortiz Bosch y Nelson Arroyo y como subsecretarios Kelvin Cruz, Lía Días y Jean Luis Rodríguez.