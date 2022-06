Madre de uno de los hermanos hallados muertos en río se queja de que la Policía pudo y "no actuó"

Margarita García, madre de uno de los dos hermanos que fueron encontrados muertos en el río El Higüero, luego de ser reportados como desaparecidos por su padre, dice que hay un destacamento cercano al lugar donde sucedió el hecho y se escuchó un tiroteo, pero "los agentes no intervinieron".

Entre lágrimas, García, madre de Nelson de Paula García, dijo que fue a ese mismo río a buscar a su hijo y su hermano, y que al pasar le dijeron que había sucedido un tiroteo en el lugar, por lo que se lamenta de que los agentes no fueron a investigar.

“Lo que me duele es que a una esquina hay un cuartel y pasó una señora diciendo: 'Hay una balacera en el río' que, si la Policía coge para allá, tal vez mi hijo estaba vivo y los ladrones siguen y se van, pero ellos no fueron”, comentó García, quien dijo que ese era su único hijo.

Explicó que su hijo y su hermano tenían una compañía de plásticos “y parece que el calor estaba fuerte el sábado como a las 3:00 y fueron para un riito que estaba cerca, como a un kilómetro, y parece que los asaltaron esos ladrones y los mataron a los dos”.

Según dijo, su hijo era excelente, que no le hizo daño a nadie. “Yo lo que quiero es que paguen por lo que le hicieron a mi hijo y que la Policía se empeñe en buscar a los verdaderos culpables porque ya está bueno de tanta delincuencia, este país se ha salido de las manos a la Policía, los delincuentes tienen el control, haciendo daño, ellos no saben qué fue lo que ellos me quitaron, ellos no saben que era mi único hijo, ellos no saben que me destrozaron a mí”.

Nelson de Paula García fue hallado junto a su hermano Anaibonin de Paula Vásquez, en el río El Higüero, comunidad del mismo nombre, en Santo Domingo Norte, habrían sido encontrados con heridas de balas y de armas blanca.

Ambos dejaron en la orfandad a seis y cuatro hijos, respectivamente.

Los cuerpos fueron expuestos la tarde de este lunes por poco tiempo en una funeraria de Villa Mella, por el estado en que estaban los cadáveres, mañana serán sepultados en el Jardín Memorial a las 10:00 de la mañana.